Fatih Terim: Galatasaray her yerde kazanmak ister

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı takımın hocası Fatih Terim, değerlendirmelerde bulundu.

Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yılmaz Hoca'ya acil şifalar diliyorum. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. İnşallah başaracaktır. Yılmaz Hoca da bir an evvel iyi haberlerini gönderir.

Maradona da dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi isimlerdendi. Maradona'yı yakından izleme fırsatım olmuştu. Dünyanın gösterdiği ilgiyi hak eden bir isimdi. 1986 Dünya Kupası'na gazete görevlisi olarak gittim. Çok yakından izledim. Çok büyük oyuncuydu. 86 Dünya Kupası onun turnuvasıydı.

Geçen hafta muazzam bir ilk yarı oynayan 11'imizi sahaya sürmeyi uygun gördük. Bu çocuklara daha fazla övgü olmalıydı. Oyun ve oyuncu alışkanlığı çok önemli, bunu yakalayamıyoruz. Birbirine alışmış olan oyuncuların, alışmış olduğu oyunları oynamak büyük bir avantaj ve biz bunu yakalayamıyoruz. Galatasaray, her yerde her zaman kazanmak ister."