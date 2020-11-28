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İşte 'ın penaltı kazandığı pozisyon

'in 10. haftasında , 'a konuk oldu. Mücadelenin 45. dakikasında sarı-kırmızılı takım penaltı kazandı. Tartışılan pozisyonda hakem , VAR incelemesi sonrasında beyaz noktayı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Diagne ile golü buldu.

Giriş Tarihi: 28.11.2020 20:00 Son Güncelleme: 28.11.2020 20:20 ABONE OL
İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Müsabakada ilk yarının son dakikaları oynanırken sarı-kırmızılılar penaltı kazandı. Kornerden gelen ortada ceza sahasında Rizesporlu Melnjak ile Emre Akbaba arasında yaşanan hava topu mücadelesinde hakam Atilla Karaoğlan VAR'a gitti.

Rizesporlu Melnjak'ın Emre Akbaba'ya dirsek attığına hükmeden Karaoğlan, beyaz noktayı gösterdi.

Galatasaray, kazanılan penaltı Diagne ile gole çevirdi ve 1-0 öne geçti.



(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon
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