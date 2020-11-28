İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Müsabakada ilk yarının son dakikaları oynanırken sarı-kırmızılılar penaltı kazandı. Kornerden gelen ortada ceza sahasında Rizesporlu Melnjak ile Emre Akbaba arasında yaşanan hava topu mücadelesinde hakam Atilla Karaoğlan VAR'a gitti.
Rizesporlu Melnjak'ın Emre Akbaba'ya dirsek attığına hükmeden Karaoğlan, beyaz noktayı gösterdi.
Galatasaray, kazanılan penaltı Diagne ile gole çevirdi ve 1-0 öne geçti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)