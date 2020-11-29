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'tan 'ye galibiyet sonrası gönderme

'in 10. haftasında , 'de 'yi yendi. 15 yıl sonra deplasmanda yeniden 4-3'lük skorla kazanan siyah-beyazlılar, mücadelenin ardından gönderme yaptı. Kulübün Twitter hesabın skor tabelası, "Algı değil olgu" notuyla paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 29.11.2020 21:32 Son Güncelleme: 29.11.2020 21:50 ABONE OL
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye galibiyet sonrası gönderme

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 7 gole sahne olan maçta 4-3 yendi.

Siyah-beyazlılar, son olarak Kadıköy'de yine 4-3'lük skorla kazanmıştı. Tarihi bir galibiyet daha elde eden Beşiktaş, müsabakanın ardından ezeli rakibine göndermede bulundu.

Hafta içi Fenerbahçe, Beşiktaş'ın hakemler üzerinden algı yaptığını ima eden bir paylaşım yapmıştı. Kartal'dan bu paylaşıma cevap geldi.

Siyah-beyazlılar skor tabelasının fotoğrafını paylaşarak, Fenerbahçe'yi etiketli ve, "Algı değil olgu" notunu düştü.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye galibiyet sonrası gönderme
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