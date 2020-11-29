Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye galibiyet sonrası gönderme

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 7 gole sahne olan maçta 4-3 yendi.

Siyah-beyazlılar, son olarak Kadıköy'de yine 4-3'lük skorla kazanmıştı. Tarihi bir galibiyet daha elde eden Beşiktaş, müsabakanın ardından ezeli rakibine göndermede bulundu.

Hafta içi Fenerbahçe, Beşiktaş'ın hakemler üzerinden algı yaptığını ima eden bir paylaşım yapmıştı. Kartal'dan bu paylaşıma cevap geldi.

Siyah-beyazlılar skor tabelasının fotoğrafını paylaşarak, Fenerbahçe'yi etiketli ve, "Algı değil olgu" notunu düştü.

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