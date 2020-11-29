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farkını gösterdi

Yeni teknik direktörü ile çıktığı iki karşılaşmayı da 1'er golle kazanmasına rağmen kalesini rakiplerine kapatan , özellikle takım savunmasındaki gayreti ile de dikkat çekti.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 29.11.2020 ABONE OL
Abdullah Avcı farkını gösterdi

Trabzonspor'un son yıllarda en büyük şikayeti skoru koruyamaması ve rakiplerine çok fazla gol fırsatı vermesiydi. Uğurcan Çakır gibi bir kaleciye rağmen geçen sezon öne geçtiği maçlarda tam 32 puan kaybeden Trabzonspor'da bu soruna bir türlü çözüm bulunamamıştı.

DEĞİŞİM ÇOK HIZLI BAŞLADI
Ancak Eddie Newton'ın yerine göreve gelen Abdullah Avcı, kendisini Başakşehir'de başarıya götüren sistemi Trabzonspor'da da kurmak için çalışmalara başladı ve ilk iki maçta alınan sonuçlar iyi yolda olduğunu gösterdi. Ligde ilk 8 maçta 15 golle en fazla gol yiyen takım olan Trabzonspor, Avcı ile çıktığı iki maçı da gol yemeden kazanırken, takım savunması ile de rakiplerine çok az pozisyon verdi.

HÜCUMA DA SIRA GELECEK
Ligde tam 24 hafta sonra üst üste gol yemeden iki maçı tamamlayan Trabzonspor, Avcı'dan önce 8 haftada 6 puan alabilirken, tecrübeli teknik adamla iki maçta bu rakamı yakaladı. Camiada tekrar umut rüzgârları estiren Avcı ise daha yolun başında olduklarını belirtirken, takım savunması prensibinden vazgeçmeden hücum organizasyonlarını da geliştireceklerini vurguladı.

TRABZONSPOR İKİ GÜN İZİN YAPACAK
Trabzonspor'da Ankaragücü karşısında alınan galibiyet sonrası teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına ödül olarak iki gün izin verdi. Pazartesi gününe kadar izinli olacak olan bordo-mavililer, ardından yapacağı antrenmanla Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

PEREİRA ÖZÜR DİLEDİ
Ankaragücü maçında çift sarı kartla oyun dışı kalan Trabzonspor kaptanı Joao Pereira özür diledi. Portekizli oyuncu gördüğü kartın izahı olmadığını belirterek, "Galibiyete ne kadar sevindiysem, kırmızı karta da o kadar üzüldüm" dedi.

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Abdullah Avcı farkını gösterdi
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