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- derbisi öncesi eksikler can sıkıyor!

Son dakika - derbisi haberleri... 'in 10. haftasında Fenerbahçe - derbisi oynanacak. Dev derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı ancak Fenerbahçe Erol Bulut ve Beşiktaş Teknik Direktörü 'ın canını mücadelede forma giyemeyecek oyuncular sıkıyor. İşte karşılaşma öncesi iki takımın eksikleri...

Giriş Tarihi: 29.11.2020 09:58 Son Güncelleme: 29.11.2020 10:01 ABONE OL
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi eksikler can sıkıyor!

'in 10. haftasında sahasında 'ı konuk edecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi eksikler can sıkıyor!

'de iki takım da geçtiğimiz haftayı moral veren galibiyetlerle kapattı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi eksikler can sıkıyor!

deplasmanda 'ni 5-1'lik skorla devirirken, ise son şampiyon 'i 3-0 öne geçtiği maçta 3-2'lik skorla devirdi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi eksikler can sıkıyor!

Dev derbi öncesi 9 maçta 20 puan topladı ve bir maç eksiğiyle 3. sırada.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi eksikler can sıkıyor!

ise bir haftayı bay geçti ve çıktığı 8 maçta 13 puan toplayarak kendisine 7. sırada yer buldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi eksikler can sıkıyor!

Kritik derbi öncesi her iki takımda da korona virüsü ve sakatlıklar nedeniyle eksikler dikkat çekiyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi eksikler can sıkıyor!

Özellikle cephesinde eksiklerin daha fazla ve kadronun 'ye nazaran dar olması 'ı kadro kurmakta zorluyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi eksikler can sıkıyor!

'de ise ve Samatta'nın yokluğunda forvet tercihi merakla bekleniyor. İşte iki takımın dev derbi öncesi eksikleri...

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi eksikler can sıkıyor!

FENERBAHÇE: , Nazım Sangare, , Mbwana Samatta, ve Enner

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi eksikler can sıkıyor!

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Domagoj Vida, , Ajdin Hasic ve Ljajic

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi eksikler can sıkıyor!
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