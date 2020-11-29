Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi eksikler can sıkıyor!

Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1'lik skorla devirirken, Beşiktaş ise son şampiyon Başakşehir'i 3-0 öne geçtiği maçta 3-2'lik skorla devirdi.
Beşiktaş ise bir haftayı bay geçti ve çıktığı 8 maçta 13 puan toplayarak kendisine 7. sırada yer buldu.
Kritik derbi öncesi her iki takımda da korona virüsü ve sakatlıklar nedeniyle eksikler dikkat çekiyor.
Özellikle Beşiktaş cephesinde eksiklerin daha fazla ve kadronun Fenerbahçe'ye nazaran dar olması Sergen Yalçın'ı kadro kurmakta zorluyor.
Fenerbahçe'de ise Valencia ve Samatta'nın yokluğunda forvet tercihi merakla bekleniyor. İşte iki takımın dev derbi öncesi eksikleri...
FENERBAHÇE: Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Mbwana Samatta, Sinan Gümüş ve Enner Valencia
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Domagoj Vida, Gökhan Töre, Ajdin Hasic ve Ljajic