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- derbisini değerlendirdi

'in 10. haftasında 'ye konuk olan 'ta deneyimli teknik adam , zorlu derbiyi değerlendirdi. Zor bir maç oynayacaklarını ifade eden Yalçın, "Kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz. İki taraf için de zor bir maç olacak çünkü fizik gücü çok ön plana çıkabilir bugün. Biz de ona göre hazırlandık. Amacımız tabii ki kazanmak" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.11.2020 18:30 Son Güncelleme: 29.11.2020 18:39 ABONE OL
Sergen Yalçın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Süper Lig'de haftanın maçı Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Çekişmeli derbi öncesinde siyah-beyazlı ekibin hocası Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Yalçın zor bir derbi beklediğini ifade ederken, şöyle konuştu:

"Kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz. İki taraf için de zor bir maç olacak çünkü fizik gücü çok ön plana çıkabilir bugün. Biz de ona göre hazırlandık. Amacımız tabii ki kazanmak. Fenerbahçe iyi ve güçlü bir takım. İstatistik olarak da iyi gidiyorlar. Biz biraz daha dalgalıyız, onlar daha statik şekilde gidiyorlar. Mücadele etmek, koşmak, savaşmak, temaslı oynamak çok etkili etkenler derbiyi kazanmak için.

Pandemi dönemi atmosferi biraz eksiltti. Tribünler dolu olsaydı muhtemelen çok daha iyi atmosfer olurdu. Herkes için daha zevkli ve heyecanlı bir hale gelebilirdi. Sessiz bir derbi oynayacağız."

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Sergen Yalçın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi
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