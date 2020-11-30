Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!

Tisserand ile Lemos ise Aboubakar ve Larin karşısında adeta refakatçi gibilerdi. Oyundan tamamen düşen F.Bahçe için işler hiç iç açıcı görülmüyordu. Ama ilk yarı sonlarında sürpriz bir korner golüyle farkı bire indirmek ve ikinci yarı başında da Beşiktaş'ın 10 kişi kalması bir anda her şeyi ters yüz edebilirdi.