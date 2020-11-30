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Usta yazardan 'a flaş eleştiri!

'in 10. haftasında , deplasmanda 'yi 4-3 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarlarından , bu dev derbiyi köşesine taşıdı. Üründül, Fenerbahçe 'u flaş sözlerle eleştirdi.

Giriş Tarihi: 30.11.2020 08:17 Son Güncelleme: 30.11.2020 08:26 ABONE OL
Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!

F.Bahçe maça daha ilk dakikada pozisyonla başladı, Perotti değerlendiremedi. Kısa süre sonra Aboubakar'ın mükemmel golüyle yenik duruma düştüler. Sonra skorla birlikte oyun üstünlüğünü de ele aldı. İkinci golü de buldular.

Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!

Atiba, Mensah, De Souza'nın alışılmış etkili presleri ve devamlılıkları Sosa ve Gustavo ikilisini tesirsiz hale getirdi.

Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!

Tisserand ile Lemos ise Aboubakar ve Larin karşısında adeta refakatçi gibilerdi. Oyundan tamamen düşen F.Bahçe için işler hiç iç açıcı görülmüyordu. Ama ilk yarı sonlarında sürpriz bir korner golüyle farkı bire indirmek ve ikinci yarı başında da 'ın 10 kişi kalması bir anda her şeyi ters yüz edebilirdi.

Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!

Ama o kadar kötü oynuyor, saha içi organizasyonu o kadar sıkıntılı ki, rakip 10 kişi kandıktan sonra bile rakipten iki gol yiyerek derbide çok önemli 3 puanı kaybettiler.

Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!

baştan sona disiplinli, planlı programlıydı. Aboubakar iki güzel gol attı tabii ki, neticeye tesir etti. Herkesin eleştirdiği Necip, her zamanki gibi hırsı ve performansıyla takımın enerji deposuydu. Beşiktaş adına belki sahada görülmeyen bir kahraman vardı, o da De Souza idi.

Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!

, 'ı hiç analiz edememiş. Rakibin presçi üç orta sahasına karşı Gustavo'nun yanına Sosa kesinlikle olmaz. Ozan'dan da 10 numara olmaz.

Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!

Ancak fizik olarak hazır olmayana Perotti'yi de ilk 11 koymayıp, hamle oyuncusu olarak kullanması gerekiyordu. Rakibe karşı plansız, programsız hazırlanmak ve ilk 11'deki tercihlerindeki yanlışlar bu sonucu doğurdu.

Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!

Genç bir hakemin ilk defa derbiye atanması başta olmak üzere iki hocanın ve futbolcuların peşin hükümlü davranmasına sebep oldu.

Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!

Hakemi sürekli baskı altına almak istediler. Hakem, birkaç hata yaptı ama sahada çok cesur durdu. Bu kadar güzel, heyecanlı ve tempolu maç seyretmenin 1 numaralı ismi Tugay Kaan Numanoğlu'dur.

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Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!
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