Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası iki yönetici PFDK'ya sevk edildi

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- derbisi sonrası iki yönetici 'ya sevk edildi

yöneticisi ile yöneticisi , sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 'ya sevk edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.12.2020 19:19 Son Güncelleme: 1.12.2020 19:38 ABONE OL

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası TFF, yaptığı açıklamada PFDK'ya sevk edilen isimleri açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün yöneticisi Alper Pirşen ve Beşiktaş yöneticisi Enis Ulusoy, derbi sonrası sportmenlik dışı açıklama yapmaları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Öte yandan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN O AÇIKLAMA;

"3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ AŞ. Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve 29.11.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALPER PİRŞEN'in 29.11.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ AŞ. Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ AŞ. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,


BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi ENİS ULUSOY'un 29.11.2020 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası iki yönetici PFDK'ya sevk edildi
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