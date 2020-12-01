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devre arasında 'da

'nın performansı sonrasında rotasını hızlı kanat oyuncularına çeviren , eski yıldızını ikna etti. Ara transferde 'a dönmek isteyen için Monaco'ya 1.5 yıllık kiralama teklifi yapılacak.

SUAT UMURHAN
Giriş Tarihi: 1.12.2020 ABONE OL
Onyekuru devre arasında Galatasaray'da

Sezon başında orta sahada savunma özellikli bir isim arayan ancak anlaşma yapamayan Galatasaray, Taylan Antalyalı'dan gelen katkı sonrasında rotasını da hızlı bir kanat oyuncusuna çevirip, eski göz ağrısı Onyekuru ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı oyuncu ile her konuda anlaşmaya varırken, Onyekuru da devre arasında Galatasaray forması giymek için şimdiden dönüş hazırlıklarına başladı.

RUS KULÜPLERİNİ REDDETTİ
23 yaşındaki oyuncu için çok sayıda kulüp teklif yaparken en ciddileri ise Rus ekipleri oldu. Ancak Onyekuru'nun Türkiye'de ve G.Saray'da oynamak adına bunları reddettiği ve sarı-kırmızılılara 'evet' dediği de ortaya çıktı. Bu sezon Fransa Ligi'nde bir türlü beklediği şansı bulamayan ve sadece 4 maçta oynayıp 1 asist yapabilen Nijeryalı oyuncu için Monaco da uygun bir teklif beklemeye başladı.

1.5 YIL KİRALAMA, SONRA ZORUNLU SATIN ALMA
BONSERVİS konusunda UEFA ile anlaşması bulunan G.Saray, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle zor hareket ediyor. Yönetim, Onyekuru için 1.5 yıllık kiralama teklifi ve sonrasında da zorunlu satın alma opsiyonu ile masaya oturacak. Monaco'nun 1.5 yıl kiralamaya yanaşmaması halinde bu süreyi 6 aya düşürecek olan idareciler, Fransız kulübüne ise FFP anlaşmalarını hatırlatıp bonservis için 2022 yazını işaret edecek. 2022 yazında bitecek olan FFP anlaşması sonrasında yönetimin eli de rahatlayacak.

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Onyekuru devre arasında Galatasaray'da
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