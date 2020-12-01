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'da iptal edildi!

Kulübü, 19-26 Aralık'ta yapılması planlanan 'nun Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildiğini ve 1 Mart 2021'e kadar yapılamayacağını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.12.2020 19:12 Son Güncelleme: 1.12.2020 19:33 ABONE OL
Galatasaray'da seçim iptal edildi!

Galatasaray'da19-26 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu iptal edildi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı genelgesi ile Covid 19 salgını nedeniyle Dernek Genel Kurullarının 01.03.2021 tarihine kadar yapılmaması gerektiği bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen ilgili genelge uyarınca; 01.12.2020 tarihli ve 48 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 19 -26 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

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Galatasaray'da seçim iptal edildi!
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