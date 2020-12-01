Sporting Lizbon Valentin Rosier'nin fiyatını belirledi!

Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Rosier, performasıyla beğeni topluyor.
Öte yandan Rosier'nin bonservisini elinde tutan Lizbon kulübü de başarılı futbolcunun performansını yakından takip ediyor.
Siyah beyazlı takım başarılı futbolcuyu takımda tutmak istiyor ancak sezon başında yapılan sözleşmede satın alma opsiyonu konulmaması işleri zorlaştırıyor.
Lizbon'un Rosier için 2019-2020 sezonu öncesi Fransız ekibi Dijon'a 5 milyon Euro ödediği de biliniyor.
Lizbon ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rosier için Portekiz ekibinin en az 5 milyon Euro beklediği öğrenildi.
Sporx'in haberine göre siyah beyazlı formayla 4 maça çıkan Valentin Rosier, 2 asist kaydetti.