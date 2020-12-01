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'nin fiyatını belirledi!

Son dakika transfer haberleri... Siyah beyazlı takım sezon başında 'dan kadrosuna kattığı Fransız sağ bek 'nin bonservisi için harekete geçerken, Portekiz ekibi de başarılı oyuncudan beklediği bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.12.2020 18:45 Son Güncelleme: 1.12.2020 18:50 ABONE OL
Sporting Lizbon Valentin Rosier'nin fiyatını belirledi!

'ın Portekiz ekibi 'dan kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Rosier, performasıyla beğeni topluyor.

Sporting Lizbon Valentin Rosier'nin fiyatını belirledi!

Öte yandan Rosier'nin bonservisini elinde tutan Lizbon kulübü de başarılı futbolcunun performansını yakından takip ediyor.

Sporting Lizbon Valentin Rosier'nin fiyatını belirledi!

Siyah beyazlı takım başarılı futbolcuyu takımda tutmak istiyor ancak sezon başında yapılan sözleşmede satın alma opsiyonu konulmaması işleri zorlaştırıyor.

Sporting Lizbon Valentin Rosier'nin fiyatını belirledi!

Lizbon'un Rosier için 2019-2020 sezonu öncesi Fransız ekibi Dijon'a 5 milyon Euro ödediği de biliniyor.

Sporting Lizbon Valentin Rosier'nin fiyatını belirledi!

Lizbon ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rosier için Portekiz ekibinin en az 5 milyon Euro beklediği öğrenildi.

E-ticareti sıçratan pencereler
E-ticareti sıçratan pencereler
Sporting Lizbon Valentin Rosier'nin fiyatını belirledi!

Sporx'in haberine göre siyah beyazlı formayla 4 maça çıkan , 2 asist kaydetti.

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E-ticareti sıçratan pencereler
E-ticareti sıçratan pencereler
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Sporting Lizbon Valentin Rosier'nin fiyatını belirledi!
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