Cam adam Perotti!

Fenerbahçe'de forma giymeye başladığı günden beri taraftarın büyük beğenisini toplayan Diego Perotti'nin başı, sakatlıktan kurtulmuyor... 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Beşiktaş derbisinin 37. dakikasında ağrıları nedeniyle kendisini yere bırakmış ve oyundan çıkmıştı. Kulüp de Perotti'nin diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. 1 ay forma giyemeyeceği ön görülen Tangocu, son 10 yılda toplam 111 maç kaçırdı ve 743 gün futboldan uzak kaldı.Yaşadığı sakatlık sayısı iseyıldız futbolcu, sarı- lacivertlilere imza attığında da sağlık sıkıntısı yaşıyordu ve bir süre oynayamamıştı.