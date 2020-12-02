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İspanyol basını yazdı! Falcao 'dan ayrılıyor

'a transferi büyük yankı uyandıran Falcao, performansından çok sakatlıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipteki kariyeri boyunca ortalama 2 maçtan 1'ini kaçıran Kolombiyalı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü yıldızın, Galatasaray'dan ayrılacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 2.12.2020 20:02 Son Güncelleme: 2.12.2020 20:02 ABONE OL
İspanyol basını yazdı! Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'ın büyük umutlarla Monaco'dan kadrosuna kattığı Falcao için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ın İspanyol AS Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre, sarı-kırmızılı camiada istenmeyen adam ilan edilen Falcao, kulübüyle olan bağlarını kopardı.

Haberin detaylarında kulüp yönetimi, teknik heyet ve taraftarın Falcao'dan şikayetçi olduğu aktarılırken, bu durumun kısa süre içerisinde sona ereceği, Kolombiyalı golcünün takımdan ayrılacağı ifade edildi.

İĞNEYLE MAÇA ÇIKMAYI REDDEDİYOR
Öte yandan Falcao'nun sürekli sakatlanması can sıkarken, 34 yaşındaki golcünün hafif veya ağır fark etmeksizin teknik heyete 'sakatım' dediği ve kendini riske atmadığı kaydedildi.

Ayrıca Galatasaray kritik maçlara çıksa dahi Falcao'nun iğneyle oynamayı reddettiği aktarıldı. İspanyol basını, yıldız ismin kulübüyle olan bağını kopardığı yazdı.

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İspanyol basını yazdı! Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor
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