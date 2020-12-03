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'’in En İyileri' Töreni'nde belli oldu

’nin en çok okunan spor gazetesi tarafından düzenlenen ’in En 'nde seçilen isimler bir bir sahneye davet edilerek belirlendi.

Giriş Tarihi: 3.12.2020 12:08 Son Güncelleme: 3.12.2020 15:07 ABONE OL
'Süper Lig’in En İyileri' Fotomaç Ödül Töreni'nde belli oldu

Fotomaç tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni yapıldı. Geçtiğimiz sezondan bu yana gerek saha içi gerekse saha dışında yıla damga vuranların belirlendiği törende ödüller sahiplerini buldu. Yılın futbolcusu, teknik direktörü ve kulüp başkanı gibi çeşitli dalda ödüller, davet edilen sahiplerine sahnede teslim edildi.

İŞTE VERİLEN ÖDÜLLER

Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü - Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü - Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor)

Yılın kalecisi - Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Yılın forveti - Alexander Sörloth (Trabzonspor)

Yılın en değerli Türk futbolcusu - Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Yılın savunma oyuncusu - Marcao (Galatasaray)

Yılın en değerli yabancı futbolcusu - Fernando Muslera (Galatasaray)

Yılın jokeri - Atiba Hutchinson (Beşiktaş)

Yılın orta saha oyuncusu - Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Yılın kulüp başkanı - Mecnun Odyakmaz (Sivasspor)

Yılın takımı - Medipol Başakşehir

Yılın teknik direktörü - Okan Buruk (Medipol Başakşehir)

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'Süper Lig’in En İyileri' Fotomaç Ödül Töreni'nde belli oldu
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