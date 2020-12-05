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'ta yeni transferler göz doldurdu!

'in 11. haftasında , sahasında 'yı 3-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve 19 puana yükseldi. Siyah-beyazlılar, sezon başında edilen 10 oyuncusunun 7'sinden skor katkısı aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.12.2020 20:22 Son Güncelleme: 5.12.2020 21:04 ABONE OL
Beşiktaş'ta yeni transferler göz doldurdu!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve 19 puana yükseldi.

Son 3 haftada rakip ağları toplam 10 kez havalandıran siyah-beyazlılar, ligdeki gol sayısını 20'ye çıkardı.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı 10 futbolcunun 7'si skora katkı yaptı. Vincent Aboubakar; 5 gol, 2 asistle öne çıktı. Bernard Mensah fileleri 2 kez havalandırdı. Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre ise 1'er gol attı. Siyah-beyazlıların yeni sağ kanat ikilisi Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal ise 3'er asistle 6 golün hazırlayıcısı oldular. Josef de Souza da savunmaki etkili performansının yanısıra 2 asistle skorlara katkıda bulundu.

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Beşiktaş'ta yeni transferler göz doldurdu!
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