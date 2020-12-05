Beşiktaş'ta yeni transferler göz doldurdu!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve 19 puana yükseldi.

Son 3 haftada rakip ağları toplam 10 kez havalandıran siyah-beyazlılar, ligdeki gol sayısını 20'ye çıkardı.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı 10 futbolcunun 7'si skora katkı yaptı. Vincent Aboubakar; 5 gol, 2 asistle öne çıktı. Bernard Mensah fileleri 2 kez havalandırdı. Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre ise 1'er gol attı. Siyah-beyazlıların yeni sağ kanat ikilisi Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal ise 3'er asistle 6 golün hazırlayıcısı oldular. Josef de Souza da savunmaki etkili performansının yanısıra 2 asistle skorlara katkıda bulundu.

Gecenin yıldızı Rachid Ghezzal

Beşiktaş - Kasımpaşa maçının ardından o isme büyük övgü!

Aboubakar başlattı ve bitirdi