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: Yeni sürprizlerimiz olacak

'in 11. haftasında , Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli hocası, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Genç oyunculardan memnun olduğunu dile getiren Terim, "Daha gençlerimizden sürprizlerimiz olacak. Onlar insanı başka sevindiriyor. İnşallah böyle devam edecek." dedi.

Giriş Tarihi: 5.12.2020 21:44 Son Güncelleme: 5.12.2020 22:26 ABONE OL
Fatih Terim: Yeni sürprizlerimiz olacak

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek son 6 maçtaki 5. galibiyetini aldı. Müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, oyundan ve 3 puandan memnun olduğunu ifade etti.

İşte Terim'in maç sonu açıklamaları...

"Son 3 maçtır hakikatten ortaya koyduğumuz iyi oyunlar var. Muhakkak keşkelerimiz ve 'iyi ki'lerimiz var ama sonuçta oyuncularımı tebrik ediyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. 3 maçta tüm rakamlarda önde olduğumuz görülüyor.

İsteyen, arzu eden, bunun için ne yapması gerektiğini bilen bir takım var. Özellikle ön alan oyuncularımız çok pozisyona giriyorlar. Asıl olan 3 puan ama bunu oyunu domine eden bir takım olarak yakalamak ayrı bir zevk veriyor.

Bir jenerasyon ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kerem de bunların içinde en genci ve geliş yeri kategori olarak diğerleri gibi değil ama çok yetenekli bir çocuk. Gol atmasına çok sevindim. Tebrik etmek istedim.

Oğulcan, Ali Yavuz, Taylan, Kerem ve buna benzer genç oyuncular çıkacaktır. Zamanını iyi bilmek lazım. Daha gençlerimizden sürprizlerimiz olacak. Onlar insanı başka sevindiriyor. İnşallah böyle devam edecek."

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Fatih Terim: Yeni sürprizlerimiz olacak
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