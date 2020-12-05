Tur yetmez kupa lazım!

2022-23 sezonunda Süper Lig şampiyonu olacak takımın Devler Ligi'ne doğrudan katılma şansını yitirmemesi için ülke olarak kaybettiğimiz 11. basamağayeniden yükselmemiz şart. Ancak işler hiç de yolunda gitmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'inLeipzig'e, Sivasspor'un daVillarreal'e kaybettiği haftada rakibimiz olan Ukrayna ve İskoçya'nıntemsilcileri puanları topladı.
SİVAS KAYBEDERSE 16. SIRAYA DÜŞECEĞİZ
Shakhtar, Real Madrid'i; Zorya da Leicester City'yi mağlup edince, 12. sıranınsahibi Ukrayna puanını 31.110'ayükseltti. 11. basamaktaki İskoçya'nın ekibi Celtic kaybetmesine rağmen Rangers haftayı Standart Liege galibiyetiyle tamamlayınca ülke puanını 31.125'e çıkardı. 30.100 puanla 13. sıradaki Türkiye'nin umudu Sivasspor, Maccabi'ye mağlup olursa gelecek sezon 16. sıradan başlayacağız. Ancak İsrail ekibiniyenmek çare değil. Yiğidolar'ın,kupaya kadargitmesi gerek.