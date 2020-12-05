Tur yetmez kupa lazım!

2022-23 sezonunda Süper Lig şampiyonu olacak takımın Devler Ligi'ne doğrudan katılma şansını yitirmemesi için ülke olarakAncak işler hiç de yolunda gitmiyor. Şampiyonlar Ligi'ndehaftada rakibimiz olanShakhtar, Real Madrid'i; Zorya da Leicester City'yi mağlup edince,11. basamaktaki İskoçya'nın ekibi Celtic kaybetmesine rağmen Rangers haftayı Standart Liege galibiyetiyle tamamlayınca ülke puanını 31.125'e çıkardı.umudu Sivasspor, Maccabi'ye mağlup olursa gelecek sezon 16. sıradan başlayacağız. Ancak