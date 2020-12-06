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Abdülkadir Ömür ve 'a Fransız ekibi talip oldu

'dan Lille'e olduktan sonra adından söz ettiren , adeta bordo-mavili oyuncuların önünü açtı. 'nın devlerinin gözü temsilcisinde. Son olarak 'nın ekibinin Abdülkadir Ömür ile mücadelesinde izleyeceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 6.12.2020 00:24 Son Güncelleme: 6.12.2020 01:22 ABONE OL
Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a Fransız ekibi talip oldu

Lille formasıyla 'da fırtına gibi esen 23 yaşındaki tüm dikkatlerin 'a çevrilmesinde hiç kuşkusuz önemli rol oynadı.

Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a Fransız ekibi talip oldu

21 yaşındaki Abdülkadir Ömür ile 24 yaşındaki da hem bordo-mavililerde hem de A 'da ortaya koydukları performansla 'ya göz kırpıyor.

Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a Fransız ekibi talip oldu

İki oyuncu için sezon başından bu yana izleme taleplerinin geldiği ve karşılaşmasında iki kulübün yetkililerinin
tribünde olacağı belirtildi.

Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a Fransız ekibi talip oldu

Bu takımlardan bir tanesinin olduğu bilgisine SABAH Spor ulaşırken, futbolcuların menajerleri de ilgiyi doğruladı.

Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a Fransız ekibi talip oldu

Takımların devre arasında 'un kapısını çalacağı da iddia edildi. Uçuk bir rakam olmadığı sürece teklifler sezon
sonunda değerlendirilecek.

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Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a Fransız ekibi talip oldu
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