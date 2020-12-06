Erol Bulut'tan hakeme tepki: 8 yerine 16 dakika bekliyordum

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek zirveye ortak oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı yorumlaması istenen Erol Bulut, "Tüm futbolcularımız her şeyini sahaya verdiler. 40 dakika 10 kişi oynadık. Hakemimiz sağolsun 8 dakika uzattı. Aslında ben 16 dakika bekliyordum. Bize 8 dakika nasip oldu. Galip gelerek bu takım 10 kişi ile de neler başarabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Bulut, "Deplasmanda daha çok galibiyet ve rahat oynuyoruz gözüküyor" diyen Bulut, "Aslında kendi evimizde maçları daha rahat oynamamız gerekiyor. Orada rakipler daha mı fazla kapanıyor? Burada bu maçı çözdüğümüz gibi diğer maçları da çözmeye çalışacağız" diye konuştu.



Serdar Aziz'in kırmızı kartla oyun dışı kalmasını değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direkrtörü Erol Bulut, "Serdar Aziz'in kırmızı kartına herkesin şaşırdığı gibi ben de şaşırdım. Direk önümüzde bir sarı kart verdi. Kafasından seken top eline vurdu. İlk başta verdiği sarı kart, sonra sarı kırmızı kartı hakeme sormak lazım. hakeme bir şey söylemeyeceğim. Genç hakemlerimize destek olmaya çalışacağız ve destekleyeceği. Ondan sonrasına bakacağız" diye konuştu.