FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan ofsayt kuralı açıklaması!

"VAR YÜZÜNDEN YAPMIYORUZ"

Infantino, "Ofsayt kuralı son 100 yılda evrim geçirdi. Ve şu an biz yine bu kuralı tartışıyoruz. Aslında bu tartışmayı VAR yüzünden yapmıyoruz. Hücum futbolunu geliştirmek için yapıyoruz.