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Başkanı 'dan ofsayt kuralı açıklaması!

Son dönemlerde VAR'a rağmen ofsayt pozisyonlarında çok fazla soru işareti kalması üzerine açıklamalarda bulunan Başkanı , ofsayt kuralında değişikliğe gidebileceklerini söyledi. İşte Infantino'nun sözleri...

Giriş Tarihi: 6.12.2020 15:03 Son Güncelleme: 6.12.2020 15:03 ABONE OL
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan ofsayt kuralı açıklaması!

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi birçok konuda dünyasına fayda sağlarken, ofsaytlar ise tartışılmaaya devam ediyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan ofsayt kuralı açıklaması!

VAR'da çekilen ofsayt çizgilerine rağmen özellikle kıl payı pozisyonlarda yaşanan tartışmalar kural koyucuları harekete geçirdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan ofsayt kuralı açıklaması!

Konuya müdahil olan Başkanı , ofsayt kuralı ve yaşanan tarrtışmalar sonrası flaş bir açıklamada bulundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan ofsayt kuralı açıklaması!

Milliyet'in derlediği habere göre Başkanı, hücum eden tarafa avantaj sağlayacak şekilde ofsayt kuralının değiştirileceğinin işaretini verdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan ofsayt kuralı açıklaması!

"VAR YÜZÜNDEN YAPMIYORUZ"
Infantino, "Ofsayt kuralı son 100 yılda evrim geçirdi. Ve şu an biz yine bu kuralı tartışıyoruz. Aslında bu tartışmayı VAR yüzünden yapmıyoruz. Hücum futbolunu geliştirmek için yapıyoruz.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan ofsayt kuralı açıklaması!

Zaten ofsaytın evrimi de bu şekilde oldu. Kıl payı ofsaytın kaldırılmasının bu konuda faydası olabilir" diyerek kuralın değişeceğini dile getirdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan ofsayt kuralı açıklaması!

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GOLÜ TARTIŞMA YARATTI
Bu konudaki son tartışma Galatasaray-Hatayspor maçındaki 3. golde yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gole yan hakem bayrak kaldırırken, VAR'dan çekilen çizgi sonrası gol geçerli sayıldı. Verilen gol kararı sosyal medyada tartışma yarattı.

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan ofsayt kuralı açıklaması!
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