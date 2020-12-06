Galatasaray efsanesi Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!

Hagi futbolun geldiği noktayla ilgili olarak ise, "Babam bana hep bir diplomam olması gerektiğini söylerdi. O zamanlar futbolun tek başına yeterli olacağını düşünmemiştik. Futbol artık çok uluslu bir şirkete, bir endüstriye dönüştü." ifadesini kullandı.