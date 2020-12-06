Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray efsanesi Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!

efsanesi Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takımda geçirdiği yıllarda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Hagi, verdiği röportajda yıllar sonra bir itirafa imza attı. İşte Hagi'nin sözleri...

Giriş Tarihi: 6.12.2020 14:45 Son Güncelleme: 6.12.2020 15:04 ABONE OL
Galatasaray efsanesi Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!

ve Romanya futbolunun unutulmaz ismi , verdiği bir röportajda çocukluk anılarından ve tutkusundan bahsetti.

Galatasaray efsanesi Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!

oynadığı dönemde 'Karpatların Maradonası' olarak anılan efsane isim, futbola olan tutkusu nedeniyle çocukken okula ve derslerine odaklanamadığını söyledi.

Galatasaray efsanesi Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!

"DAYIM BANA DAYANAMADI"

55 yaşındaki Hagi, yaptığı açıklamada, "Dayım matematikte çok iyiydi. Herkese matematik öğretebilirdi, bende de denedi ama başaramadı. 1 ay sonra dayanamadı ve 'Alın bu çocuğu buradan' dedi.

Galatasaray efsanesi Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!

Bir kulağımdan giren diğerinden çıkıyordu. Aklım fikrim hep futboldaydı. Tek derdim sadece sınıfı geçmekti, okulda başarılı olmak değil." dedi.

Galatasaray efsanesi Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!

Hagi futbolun geldiği noktayla ilgili olarak ise, "Babam bana hep bir diplomam olması gerektiğini söylerdi. O zamanlar futbolun tek başına yeterli olacağını düşünmemiştik. artık çok uluslu bir şirkete, bir endüstriye dönüştü." ifadesini kullandı.

Galatasaray efsanesi Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!

Şu anda Rumen ekibi Viitorul Constanta'nın hem başkanlığını hem de teknik direktörlüğünü yapan Hagi, kulüp kariyerinde dışında , , gibi takımlarda forma giydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Eşi Nilgün Altınyay'ı üç gün önce kaybetmişti... Yaşar Alptekin'den itiraf geldi!
Son dakika haberler: İstanbul ve Ankara listede yok! '6 ilde sorun yaşıyoruz'
Son dakika haberler: Böyle öksürüyorsanız dikkat! Covid-19 belirtisi olan kuru öksürük...
Son dakika haberi: Altında tarihi düşüş! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın uzmanından dikkat çeken yorum geldi
SON DAKİKA | İznik'te zeytinlikte lahit bulunmuştu! Yeni mezar odaları ortaya çıktı
DEPREM AÇIKLAMASI SON DAKİKA | Tsunami ve volkanik hareketlilik! Antalya depremi sonrası korkutan açıklama...
Son dakika: Soğuk ve yağışlı hava geliyor!
Burçin Orhon doğum gününde eşi Süheyl Uygur’a böyle seslendi! Alzheimer teşhisi konulduktan sonra Kuşadası’na yerleşmişti!
Son dakika haberi: Depremin ardından korkutan görüntü! İşçiler anlattı: 45 dakika önce gördük...
Son dakika haberi: MasterChef Uğur diskalifiye edilip özür dilemişti... O olayda flaş gelişme!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray efsanesi Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA