İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı ilk 11'i

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İşte 'nin Denizlispor maçı ilk 11'i

Son dakika haberleri... 'in 11. haftasında Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, derbisinib izlerini silip yeniden çıkışa geçmek istiyor. İşte Sarı-lacivertli ekibin Denizlispor maçı ilk 11'i...

Giriş Tarihi: 6.12.2020 00:24 Son Güncelleme: 6.12.2020 20:36 ABONE OL
İşte Fenerbahçe'nin Denizli maçı ilk 11'i

, 'in 11'inci haftasında bu akşam Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Geçen hafta derbide 'a mağlup olan sarı-lacivertliler, kazanarak tekrar çıkışa geçmek istiyor. 19. sıradaki Denizlispor da güçlü rakibinden puan almaya çalışacak. Yeşil- siyahlılar, Başakşehir ile 3-3 berabere kalarak dikkat çekmişti.

İşte Fenerbahçe'nin Denizli maçı ilk 11'i

Hafta boyu oyuncuları terapiye alan Erol Bulut, idmanlarda da tempoyu yükseltip güç takviyesi yaptı. Başarılı hoca, Denizlispor'u hafife almadıklarını ancak 3 puandan başka sonucu düşünmediklerini söyledi. Galip gelerek şampiyonluk yolunda yeni seri başlatmak istediklerini kaydetti.

İşte Fenerbahçe'nin Denizli maçı ilk 11'i

PELKAS SINIRDA
Üç sarı kartı bulunan Pelkas bugün de kart görmesi halinde 12. haftadaki maçında cezalı duruma düşecek.

İşte Fenerbahçe'nin Denizli maçı ilk 11'i

UMUTLAR CISSE'DE
Samatta ve Ademi'nin yokluğunda forvette yine Cisse olacak. 7 maçta 2 gol atan Senegalli dış sahada henüz ağları sarsamadı. Dışarda yenilgisiz KANARYA deplasmanda bu sezon oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, Denizlispor'a da 15 yıldır yenilmiyor. Rakibine ligde en son 2005'te deplasmanda 2-0 mağlup olan Kadıköy ekibi sonraki 12 karşılaşmanın 8'inden galip ayrıldı; 4 maç berabere bitti. Geçen sezon Denizli'de yapılan maçı 2-1 kazanmıştı.
PELKAS, CISSE

İşte Fenerbahçe'nin Denizli maçı ilk 11'i

VALENCIA İLK 11'DE
Enner 2 hafta aradan sonra maç kadrosuna dahil edildi. Milli takım için gittiği Ekvador'da Koronavirüs'e yakalanıp, iyileşen 31 yaşındaki yıldızın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Denizli kafilesinde şu isimler yer aldı: Altay, Oytun, Gökhan, Uğur, Tisserand, Serdar, Sadık, Caner, Novak, Tolga, Sosa, Ozan, Eyüp, Yiğit, Mert Hakan, Pelkas, Ömer, Ferdi, Thiam, Cisse ve Valencia.

İşte Fenerbahçe'nin Denizli maçı ilk 11'i

GUSTAVO CEZALI 7 DE SAKAT VAR
, Denizli'ye 8 eksikle getti. Luiz Gustavo cezalısı olduğu için bugün forma giyemeyecek. Tedavi süreçleri devam eden Lemos, Ademi, Sinan, Sangare, Harun ve Perotti ile salon çalışmalarına başlayan Samatta da kadroya alınmadı. Denizlispor'da da sakatlıkları süren Sakıb, ve Dossevi yok.

İşte Fenerbahçe'nin Denizli maçı ilk 11'i

ORTALAR CANER'DEN
Sol bekte , Filip Novak'tan formayı geri alacak. Tecrübeli oyuncu hücumda takımın yine gizli silahı olacak. Ceza alanına gönderdiği etkili ortalarla tanınan Erkin geride kalan 10 haftada 3 asist yaptı; 2 golü de hazırladı. Stoperde de yeniden &Tisserand tandemi görev yapacak. Gustavo'nun yokluğunda ise orta saha ile 'a emanet.

İşte Fenerbahçe'nin Denizli maçı ilk 11'i

MUHTEMEL 11'LER

DENİZLİSPOR: PANTILIMON, ÖZER, OĞUZ, MUSTAFA, LOPES, MURAWSKI, BAKALORZ, SACKO, AISSATI, SAGAL, RODALLEGA

FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN, SERDAR, TISSERAND, CANER, SOSA, OZAN, VALENCIA, MERT, PELKAS, CISSE

(FOTOMAÇ)

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İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı ilk 11'i
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