İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı ilk 11'i

GUSTAVO CEZALI 7 DE SAKAT VAR

Fenerbahçe, Denizli'ye 8 eksikle getti. Luiz Gustavo sarı kart cezalısı olduğu için bugün forma giyemeyecek. Tedavi süreçleri devam eden Lemos, Ademi, Sinan, Sangare, Harun ve Perotti ile salon çalışmalarına başlayan Samatta da kadroya alınmadı. Denizlispor'da da sakatlıkları süren Sakıb, Özgür Çek ve Dossevi yok.



