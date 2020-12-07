Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdullah Avcı: Bazı şeyler hemen olmuyor!

: Bazı şeyler hemen olmuyor!

'in 11. haftasında ile 1-1 berabere kalan 'da, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 22:48 Son Güncelleme: 7.12.2020 23:05 ABONE OL
Abdullah Avcı: Bazı şeyler hemen olmuyor!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında konuştu. Puan kaybına rağmen ilk 2 maçına göre oyundan daha memnun olduğunu söyleyen Avcı, "3. hafta daha olumlu mesajlar veren bir takım vardı. Rakibimizin fizik kalitesi yüksek, tamamen kenar ortalarla oynayan bir takım. İlk yarı biterken bir geçişle önde kapattık. 2. yarı itibarinin başlangıcında Ömür ile doğru bir organizasyon var, sonra 72-73'te yine maçı koparabilecek bir pozisyon yakaladık.

Bazen direk oyunlar oynandı, rakibi biraz daha koşturabilsek daha iyi olabilirdi. Bir kenar pozisyonunda gol yedik. Bütüne baktığımızda, gelişen bir takım var, berabere kaldık ama oyun olarak daha çok tatmin eden bir takım var. Bunlar bu işin içinde var, içeride berabere kalıyorsun, haftaya deplasmanda kazanabilirsin. Bugün berabere kaldığımız maç, kazandığımız 2 maça göre beni daha çok memnun etti." dedi.

"BAZI ŞEYLER HEMEN OLMUYOR"
Zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan teknik adam, "PlayStation'da bile oynasan oyun çok çabuk gelişecek bir şey değildir. Bazı şeyler hemen olmuyor. Belki biraz daha böyle devam edecek. Savunmamız şu an itibariyle doğru duruyor. Hepsi bir anda gelişecek şeyler değil, tahtaya da yazsan, bilgisayara da çizsen olmaz, insanlar sabırlı olmalı. 3 haftada olmaz, belki 15 hafta daha çalışacağız. Ligin en çok gol yiyen takımından, pozisyon vermeyen ve 1 gol yiyen takıma döndük. Yavaş yavaş gelişecek." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi! 'Antalya’da büyük deprem' Leonardo da Vinci tam 500 yıl önce günlüğünde yazmış...
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı flaş kararı bugün duyurdu! Karantina süresinde çok önemli değişiklik...
Emekli maaş zammı ile ilgili SON DAKİKA gelişmesi: Emekliye çifte zam geliyor! İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı
AFAD ve MTA yenilenmiş fay hattı sorgulama ile Türkiye deprem risk haritası 2020: Evimin yakınından fay hattı geçiyor mu?
Bakan Selçuk’tan asgari ücret zammı ile ilgili SON DAKİKA açıklaması: 2021 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika haberler... Yaşar Alptekin'den acı itiraf: Ondan gerçekleri gizledim yalancı bir adam olarak uğurladım onu!
Son dakika haberi: Aldatıldığını düşünen kadın lobide soyundu! Beyoğlu'nda şaşırtan görüntüler...
Hacı Sabancı kendisinden 100 bin dolar isteyen takipçisini ifşa etti! O mesajı böyle ti'ye aldı…
SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları! Altın fiyatları düşüş sürüyor: 7 Aralık gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşa tarihi fırsat! Prim borçları da silinecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Avcı: Bazı şeyler hemen olmuyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA