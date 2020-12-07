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ekiplerinden Everton'da forma giyen , milli takımımızın içinde bulunduğu 2022 Avrupa Elemeleri G Grubu'nu değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 22:14 Son Güncelleme: 7.12.2020 22:24 ABONE OL
Cenk Tosun'dan kura yorumu!

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da top koşturan A Milli Futbol Takım'ımızın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, Dünya Kupası yolundaki rakiplerimizi değerlendirdi.

İşte o sözler...

"Birinci torbadan kimi seçsek zor olacaktı. Hollanda da bize benzer bir rakip. Yeni jenerasyonları var. İyi top oynuyorlar. Almanya ve Fransa gruplarında iyi işler yapmışlardı. Zamanında yendik, inşallah yine yeneriz. 3. torbadan zor bir rakip çıktı beklemiyorduk ama bizim kalitemizde değil diye düşünüyorum. Ama oyunumuzun üstüne koyup 1. ya da 2. olup playofflar'dan Dünya Kupası'na gideceğimizi düşünüyorum."

"Ben 2 aydır takımla çalışmalara başladım. Kadroya giriyorum, hoca güveniyor, oyuna alıyor. 8 ay oynamadığım için zorlandım başlarda ama yavaş yavaş yüzde 100'lük konuma geliyorum. Dizim iyi çok şükür. 8 maç oynayacağız, orada da bana şans gelecektir umarım. O maçlarda oynayıp gol atarak takıma katkı sağlayacağım inşallah."

"Kimseyi küçümsemek istemiyorum. Ancak 3 takım arasında geçecek diye düşünüyorum ben. Hollanda çok iyi bir takım. Norveç keza öyle. Sörloth, Haaland, Odegaard... Yetenekli oyuncuları var. biz de çok güzel bir hava yakaladık, abili kardeşli. İnşallah biz birinci olarak çıkmak istiyoruz. Çıkamazsak 2. olarak playoff'tan çıkmak isteriz."

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