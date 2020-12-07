Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! İşte o anlar

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, mücadeleye damga vuran olay ise ev sahibi takımın kazandığı penaltıydı.
Karşılaşmanın 54. dakikasında Denizlisporlu futbolcunun kafa vuruşunda top Serdar Aziz'in eline çarptı. Hakem Ali Palabıyık, VAR'da pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. 53. dakikada itirazdan sarı kart gören deneyimli savunmacı, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Serdar Aziz, maç sonunda penaltıyla sonuçlanan pozisyonda hakem Ali Palabıyık ile arasında geçen konuşmayı aktardı.
İlk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili olarak konuşan Aziz, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece, 'Yüzümden koluma sekti' dedim. Kameralar beni çekiyordu tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" ifadelerini kullandı.
Denizlispor-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık, ilginç bir istatistiğe imza attı. 32. kez Fenerbahçe maçında düdük çalan FIFA kokartlı hakem, 13. defa kırmızı kartına başvurdu.
Ali Palabıyık'ın yönettiği son 5 beş maçta sarı-lacivertliler ilk kez kazanırken, bu mücadelelerde 4. kez Fenerbahçeli bir oyuncu kırmızı kart gördü. Daha önce Gustavo Trabzonspor deplasmanında, Ozan Tufan ve Rodrigues ise Sivas'ta kırmızı kart görerek takımlarını eksik bırakmıştı.
Denizlispor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlardan birinde de Mert Hakan Yandaş başroldeydi. Deneyimli oyuncu, Ali Palabıyık'ın Serdar Aziz'i ikinci sarı karttan kırmızı kartla atmasının ardından adeta çılgına döndü.
Mert Hakan Yandaş'ın öfkesinin tek hedefi orta hakem Ali Palabıyık da değildi. 26 yaşındaki orta saha, müsabakanın dördüncü hakemi Kutluhan Bilgiç'e de sert tepki gösterdi. Fenerbahçe cephesi, Mert Hakan Yandaş'ı güçlükle sakinleştirdi.
Yardımcı antrenör Volkan Demirel, Yandaş'ı sakinleştirebilmek adına devreye girdi. Mert Hakan Yandaş'ın adeta çılgına döndüğü anlar kameralara da yansıdı.