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çılgına döndü! İşte o anlar

, 'in 11. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın deneyimli savunma oyuncusu , kırmızı kartla oyundan atılırken, o anlarda adeta çılgına döndü. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 7.12.2020 12:32 Son Güncelleme: 7.12.2020 12:42 ABONE OL
Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! İşte o anlar

'in 11. haftasında , Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, mücadeleye damga vuran olay ise ev sahibi takımın kazandığı penaltıydı.

Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! İşte o anlar

Karşılaşmanın 54. dakikasında Denizlisporlu futbolcunun kafa vuruşunda top 'in eline çarptı. Hakem , VAR'da pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. 53. dakikada itirazdan gören deneyimli savunmacı, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! İşte o anlar

, maç sonunda penaltıyla sonuçlanan pozisyonda hakem ile arasında geçen konuşmayı aktardı.

Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! İşte o anlar

İlk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili olarak konuşan Aziz, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece, 'Yüzümden koluma sekti' dedim. Kameralar beni çekiyordu tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! İşte o anlar

Denizlispor- maçını yöneten , ilginç bir istatistiğe imza attı. 32. kez Fenerbahçe maçında düdük çalan kokartlı hakem, 13. defa kırmızı kartına başvurdu.

Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! İşte o anlar

'ın yönettiği son 5 beş maçta sarı-lacivertliler ilk kez kazanırken, bu mücadelelerde 4. kez Fenerbahçeli bir oyuncu gördü. Daha önce Gustavo Trabzonspor deplasmanında, ve Rodrigues ise 'ta kırmızı kart görerek takımlarını eksik bırakmıştı.

Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! İşte o anlar

Denizlispor- maçına damga vuran anlardan birinde de başroldeydi. Deneyimli oyuncu, 'ın 'i ikinci sarı karttan kırmızı kartla atmasının ardından adeta çılgına döndü.

Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! İşte o anlar

'ın öfkesinin tek hedefi orta hakem da değildi. 26 yaşındaki orta saha, müsabakanın dördüncü hakemi 'e de sert tepki gösterdi. cephesi, Mert Hakan Yandaş'ı güçlükle sakinleştirdi.

Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! İşte o anlar

Yardımcı antrenör , Yandaş'ı sakinleştirebilmek adına devreye girdi. 'ın adeta çılgına döndüğü anlar kameralara da yansıdı.

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Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! İşte o anlar
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