Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! İşte o anlar

İlk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili olarak konuşan Aziz, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece, 'Yüzümden koluma sekti' dedim. Kameralar beni çekiyordu tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" ifadelerini kullandı.