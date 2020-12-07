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Son dakika haberi: 'i istiyor

Son dakika haberi... Terim'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. A Spor'un haberine göre, Futbol Federasyonu, 'i başına getirmek istiyor.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 16:43 Son Güncelleme: 7.12.2020 17:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Bosna Hersek Fatih Terim'i istiyor

Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'i milli takımın başına getirmek istediği ifade edildi.

A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında teklifin detaylarını açıklayan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Fatih Hoca'ya teklife sıcak bakarsanız, burada yaşamanıza gerek yok Galatasaray'ı da çalıştır ancak milli maçlarda takımın başında ol" dediğini söyledi.

Uzundurukan, "Terim'e teklifi getiren Galatasaray'ın eski oyuncusu Misimovic. Bosna Hersek Federasyonu Fatih Hoca'ya İstanbul'a yaşa, Galatasaray'ı da çalıştır, bizi de çalıştır şeklinde teklif yaptı" dedi.

Bosna Hersek Fatih Terim'i istiyor

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Son dakika haberi: Bosna Hersek Fatih Terim'i istiyor
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