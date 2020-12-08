Fenerbahçe'ye Gambiyalı stoper! İtalya'dan geliyor

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile karşılaşan Fenerbahçe, 10 kişi kalmasına rağmen deplasmanda 2-0 kazanmayı bildi.
Lider Alanyaspor'un kaybettiği haftada kazanan sarı-lacivertliler, 23 puana yükselere zirveye ortak oldu.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, bir yandan da rotasını devre arası transferine çevirdi. Sportif direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, stoper almak için kolları sıvadı.
LEMOS'TAN VERİM ALINAMADI
Fenerbahçe'nin sezon başında aldığı savunmacılardan biri olan Lemos, beklenen katkıyı sağlayamadı. Kanarya, bu bölgeye bir isim daha alacak.
Erol Bulut'un raporu doğrultusunda İtalya Serie A ekibi Sampdoria'da forma giyen Omar Colley için girişimler başladı.
İtalyan basınında yer alan habere göre Colley, kulübü Sampdoria'dan ayrılmak istiyor. Deneyimli oyuncunun peşinde İngiliz ekipleri de var ancak deneyimli oyuncu Fenerbahçe'ye transfer olabilir.
1.91'lik boyuyla hava hakimiyeti oldukça iyi olan Colley'in Sampdoria ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kariyerine Wallidan kulübünde başlayan Colley, daha sonra Real de Banjul, Djurgarden, Kups, Genk ve Sampdoria'da devam etti.
Omar Colley, bu sezon toplam 5 müsabakada rol alırken 1 gol kaydetti ve 430 dakika sahada kaldı. (Fotomaç)