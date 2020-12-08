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'ye Gambiyalı stoper! 'dan geliyor

Yaz döneminde Lemos ve Tisserand'ı kadrosuna katan , 2 isimden de beklediği katkıyı alamadı. Sarı-lacivertliler devre arasında bir stoper daha almayı planlıyor. Kanarya'nın sportif direktörü , Sampdoria'nın deneyimli stoperi 'i transfer etmek için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 8.12.2020 15:59 Son Güncelleme: 8.12.2020 16:09 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Gambiyalı stoper! İtalya'dan geliyor

'in 11. haftasında Denizlispor ile karşılaşan , 10 kişi kalmasına rağmen deplasmanda 2-0 kazanmayı bildi.

Fenerbahçe'ye Gambiyalı stoper! İtalya'dan geliyor

Lider 'un kaybettiği haftada kazanan sarı-lacivertliler, 23 puana yükselere zirveye ortak oldu.

Fenerbahçe'ye Gambiyalı stoper! İtalya'dan geliyor

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, bir yandan da rotasını devre arası transferine çevirdi. Sportif direktör yönetiminde çalışmalarını yürüten , stoper almak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye Gambiyalı stoper! İtalya'dan geliyor

LEMOS'TAN VERİM ALINAMADI
'nin sezon başında aldığı savunmacılardan biri olan Lemos, beklenen katkıyı sağlayamadı. Kanarya, bu bölgeye bir isim daha alacak.

Fenerbahçe'ye Gambiyalı stoper! İtalya'dan geliyor

Erol Bulut'un raporu doğrultusunda Serie A ekibi Sampdoria'da forma giyen için girişimler başladı.

Fenerbahçe'ye Gambiyalı stoper! İtalya'dan geliyor

İtalyan basınında yer alan habere göre Colley, kulübü Sampdoria'dan ayrılmak istiyor. Deneyimli oyuncunun peşinde İngiliz ekipleri de var ancak deneyimli oyuncu 'ye olabilir.

Fenerbahçe'ye Gambiyalı stoper! İtalya'dan geliyor

1.91'lik boyuyla hava hakimiyeti oldukça iyi olan Colley'in Sampdoria ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Gambiyalı stoper! İtalya'dan geliyor

Kariyerine Wallidan kulübünde başlayan Colley, daha sonra Real de Banjul, Djurgarden, Kups, Genk ve Sampdoria'da devam etti.

Fenerbahçe'ye Gambiyalı stoper! İtalya'dan geliyor

GENK'TE YILDIZI PARLADI
2016-17 sezonunda ekibi Genk'e olmasının ardından başarılı bir performans sergileyen Colley, 2018-19 sezonunda 8 milyon euro bonservis bedeliyle Sampdoria'nın yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'ye Gambiyalı stoper! İtalya'dan geliyor

, bu sezon toplam 5 müsabakada rol alırken 1 gol kaydetti ve 430 dakika sahada kaldı. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'ye Gambiyalı stoper! İtalya'dan geliyor
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