Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki temsilcimiz Başakşehir, Devler Ligi'ndeki son maçına Fransa devi PSG deplasmanında çıktı. Ev sahibi takım mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 21,37 ve 50. dakikalarda Neymar, 42 ve 62. dakikada ise Mbappe kaydetti. Bu sonucun ardından Başakşehir, 3 puanda kalırken PSG ise 12 puanla grubu lider tamamladı.

HAKEMLER VE FUTBOLCULAR ORTA SAHADA DİZ ÇÖKEREK IRKÇILIĞI PROTESTO ETTİ

Maç öncesinde hakemler ve iki takımın futbolcuları orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti. Protestonun ardından maç 14. dakikadan itibaren oynanmaya başladı.







TRİBÜNLERDE IRKÇILIK KARŞITI PANKART

Maçın oynandığı Parc des Princes Stadı'nın tribünlerinde ırkçılık karşıtı pankartlar yer aldı. Tribünlerde, PSG ve Medipol Başakşehir'in logolarının bulunduğu pankartlarda İngilizce ve Fransızca olarak "Irkçılığa Hayır" yazısı yer aldı. Kale arkasındaki tribünde de "Webo'ya destek. Oyuncularla gurur duyuyoruz. Irkçılığa karşıyız." pankartı asıldı.







WEBO YEDEK KULÜBESİNDE

Gördüğü kırmızı kart dondurulan Pierre Webo, sahaya çıktı. Dün oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören yardımcı antrenör Webo, kırmızı kartının dondurulmasının ardından yedek kulübesine girebildi.







HAKEMLER DEĞİŞTİ

Dün karşılaşmaya başlayan Rumen hakem ekibi, dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemi sebebiyle değiştirildi. Bir gün sonra kaldığı yerden devam eden maça Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski oldu.





Paris’te tarihe geçen anlar! Irkçılığa karşı tek yürek



