Maccabi Tel Aviv 1–0 Sivasspor | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Sivasspor, zorlu Maccabi Tel Aviv deplasmanına çıktı. Kazanması halinde adını bir üst tura yazdıracak olan temsilcimiz, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak Avrupa'ya veda etti.
Mücadelede ev sahibi Maccabi Tel Aviv'e galibiyeti getiren golü 66. dakikada Saborit kaydetti.Sivasspor'dan Başakşehir'e destek!
MAÇTAN DAKİKALAR
28. dakikada Cohen'ın ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa kaldı.
34. dakikada sol kanatta Dan Biton'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına giden meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
45. dakikada Kayode'nin sağ taraftan pasında ceza sahası içinde Fajr'in vuruşunda savunma meşin yuvarlığı uzaklaştırdı.
45. dakikada Gradel'in ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.
47'inci dakikada sağdan Golasa'nın pasında Cohen gelişine vurdu, top yandan auta gitti.
55'inci dakikada sağ kanattan hareketlenen Kayode, çizgiye inip ön direğe çıkardı, ancak yakın mesafeden Yatabare topa dokunamadı.
66'ncı dakikada gelişen ev sahibi ekip öne geçti. Orta alandan aldığı topla kaleye yaklaşan Saborit sol ayağı ile sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
72'nci dakikada soldan Gradel'in pasında Fayçal ceza alanı dışından şutunu çekti, top yandan auta gitti.