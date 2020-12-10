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'dan ve şampiyonluk sözleri

'nin başarılı orta saha oyuncusu , şampiyonluk ve transferine dair açıklamalarda bulundu. Gösterdiği performansla A 'ın da vazgeçilmezi olan deneyimli futbolcu, "Bu kulübün sembol isimlerinden olmak istiyorum" dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 15:19 Son Güncelleme: 10.12.2020 15:33 ABONE OL
Ozan Tufan'dan transfer ve şampiyonluk sözleri

'nin son dönemdeki vazgeçilmezi , sezona kötü başlamasına rağmen takıma küsmedi, gayret etti ve yönetimin arkasında durmasıyla bugünlere geldi.

Ozan Tufan'dan transfer ve şampiyonluk sözleri

Sarı-lacivertli oyuncu özverisi, mücadelesi ve takımı sahiplenmesiyle herkesin takdirini kazandı. Özellikle sportif direktörlüğe 'nun gelmesi, idari koordinatör olan 'in de takıma katılması Ozan'ı rahatlattı.

Ozan Tufan'dan transfer ve şampiyonluk sözleri

Sezonun ilk haftasındaki maçında son 15 dakika oyuna giren ve karşılaşma sonrası galibiyete karşın üzgün bir tavırda olan 24 yaşındaki orta saha, buna karşın pes etmedi. İkinci haftadaki Hatayspor maçında ilk 11'e girip, ilk 45 dakikada hemen çıkarak şaşırtan genç oyuncu esas patlamayı 3. haftadaki derbisinde yaptı.

Ozan Tufan'dan transfer ve şampiyonluk sözleri

Nişanlandığı dönemde Başkan ve 'ndan büyük destek gören, hatta nişanlısını bizzat Başkan Ali Koç'un istemesiyle güzel bir hatıra yaşayan , maçındaki performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

Ozan Tufan'dan transfer ve şampiyonluk sözleri

Bir daha hiç formayı bırakmayarak ilk 11'e adını yazdıran deneyimli orta saha, A 'da da 'in değişmezi oldu. Almanya maçında attığı şık gol de alkış aldı. Sarı-lacivertli takımda da oynadıkça form tutan, mücadelesiyle öne çıkan ve liderlik yaparak kaptanlığını gösteren , yardımcı antrenör 'den de her maçta destek buluyor.

Ozan Tufan'dan transfer ve şampiyonluk sözleri

ŞAMPİYONLUK VE TRANSFER

Beraber aynı takımda oynarken de ağabey gibi gördüğü Demirel'e yakın duran ve takımda , ve Mert Hakan gibi isimler iyi iletişimi olan 'ın, "Bu kulübün sembol isimlerinden olmak istiyorum, Fenerbahçeli olarak anılmak istiyorum. Hem şampiyonluk kazanmak hem de olacaksam da Avrupa'da iyi bir kulübe gidip, 'ye para kazandırmak istiyorum" dediği öğrenildi.

Ozan Tufan'dan transfer ve şampiyonluk sözleri

Hatta geçen sezon sözleşme yenilediği dönemden bile daha iyi ve daha istekli olduğu kaydedilen Tufan'ın formasıyla şampiyonluk görmeden ayrılmak istemediğini herkese ilettiği ifade edildi.

Ozan Tufan'dan transfer ve şampiyonluk sözleri

2015-16 sezonunda dünyaca ünlü yıldızları eden Kanarya'da o dönemin flaş imzalarından , tek kalıcı isim oldu. 19 yaşında iken Bursaspor'dan 7 milyon euro bonservisle gelen milli oyuncu, takımdaki 5. yılını bitiriyor.

Ozan Tufan'dan transfer ve şampiyonluk sözleri

O dönem , Nani, Diego, Markovic, , , Şener gibi ünlü oyuncular edilmişti ancak sadece kaldı. Bir tek 2017-18 sezonunda kadro dışı kalıp yarım dönem Alanyaspor'a kiralanan Ozan, geçen sezon 4 yıllık yeni bir sözleşmeye de imza attı.

Ozan Tufan'dan transfer ve şampiyonluk sözleri

Ozan bu süreçte Pereira, Advocaat, , , ve Erol Bulut ile çalıştı. Milli isim, bu sezon 'de ligde 11, kupada da 1 müsabakada boy gösterdi, son 5 karşılaşmada ise ciddi bir skor katkısı sağladı. Yıldız oyuncu son 5 maçta 4 gol attı, 1 asist yaptı. (Milliyet)

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Ozan Tufan'dan transfer ve şampiyonluk sözleri
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