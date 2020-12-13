Üst üste Başakşehir, F.Bahçe ve Kasımpaşa’yı deviren Beşiktaş, Alanya’yı da mağlup ederek zirve yarışında avantajlı duruma geçmek istiyor Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı yenerek zirveyle arasındaki farkı kapatan Beşiktaş, ligin flaş takımı Alanyaspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda hedef zorlu periyotta 4'te 4 yapmak. Lige iyi bir giriş yapamayan ancak son 6 lig maçında 5 galibiyet alarak üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatan Beşiktaş, zirve yarışı için kritik bir mücadeleye çıkacak. 8 SIRA YÜKSELDİ Galatasaray'ın 'BAY' geçtiği haftada 23 puanlı rakiplerinden Alanyaspor'a konuk olacak olan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmayı kazanması halinde hem Alanyaspor hem de G.Saray'la arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi başaracak. Ligin ilk 8 haftasında istediği sonuçları alamayan ve sadece 10 puan toplayabilen Beşiktaş, sonrasında 3 maçta 9 puan alarak sıralamada 12'ncilikten 4'üncülüğe kadar yükseldi. 3 MAÇTA 10 GOL Beşiktaş, Alanyaspor'u yenerek bu sezon ilk kez üst üste dördüncü galibiyetini almak ve zirveye iyice yerleşmek hedefinde. Son üç haftada oldukça formda olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 3 maçta 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Beşiktaş bu 10 golü Başakşehir (3), Fenerbahçe (4) ve Kasımpaşa'ya (3) attı. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. ROSIER CEZA SINIRINDA Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesinde Valentin Rosier 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. Fransız futbolcu bu akşam sarı kart görmesi halinde 13'üncü haftada İstanbul'da oynanacak Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor maçında sahada olamayacak. JOSEF VE LARIN DÖNÜYOR Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve Kasımpaşa maçında riske edilmeyen Josef de Souza, bu maçla birlikte for- masına kavuşuyor. Hafta içi takımla birlikte çalışan Brezilyalı oyuncu, Sergen Yalçın'ın 11'de düşündüğü isimlerin başında geliyor. F.Bahçe karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kasımpaşa maçında cezalı olan Kanadalı oyuncu Cyle Larin de cezasını tamamladı. KARTAL'IN YENİLGİSİ YOK İki ekip bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı lig maçı olan bu mücadelelerde Beşiktaş'ın rakibine karşı yenilgisi bulunmuyor. 2018-19 sezonunda ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanırken, kalan 7 maçın tamamını Beşiktaş kazandı. Bu maçlarda Beşiktaş, rakip kaleye 17 gol atarken, Alanyaspor ise rakibine 5 golle cevap verdi. İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ALANYASPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ UTKU ROSIER WELINTON MONTERO RIDVAN JOSEF GHEZZAL ATIBA DORUKHAN LARIN ABOUBAKAR