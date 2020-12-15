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() 5. Tur maçları kapsamında 3. Lig ekibi Darıca Gneçlerbirliğiyle karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip maçın 44. Dakikasında Belhanda’nın penaltı vuruşuyla kaydettiği tek golle galip taraf oldu ve turladı. Maçın sona ermesinin ardından karşılaşmayı kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler “ maç özeti” şeklinde sorularla yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maç özeti ve gollerine buradan erişebilirsiniz. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.12.2020 23:39 Son Güncelleme: 15.12.2020 23:39 ABONE OL
Galatasaray Darıca Gençlerbirliği MAÇ ÖZETİ

Galatasaray ile TFF 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. Tur maçları kapsamında yeşil sahada bir araya geldi. Ev sahibi ekip Galatasaray, 44. Dakikada Belhanda'yla penaltı vuruşundan kaydettiği tek gol tur atlayan taraf oldu. Maçın bitmesiyle birlikte karşılaşmayı kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler "Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maç özeti" şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maç özeti ve golleri detaylarına bu başlık altından erişebileceksiniz…

GALATASARAY DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maç özeti ile ilgili detaylar şöyle;



Ziraat Türkiye Kupası 5. tur Galatasaray Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasının geniş özeti A Spor tarafından yayınlandığında burada olacak...

İŞTE MAÇIN TEK GOLÜ

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında konuk ettiği Misli.com 3 Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

GOL | Galatasaray 1-0 Darıca Gençlerbirliği

43. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sekidika, Mahmuthan Samet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada topun başına geçen Belhanda, meşin yuvarlak ile kaleci Gürkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını son 16 turuna yazdırdı.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy

GALATASARAY: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı (Dk. 62 Emre Akbaba), Luyindama, Emin Bayram, Elabdellaoui, Etebo, Belhanda, Ömer Bayram, Sekidika (Dk. 67 Oğulcan Çağlayan), Arda Turan (Dk. 67 Emre Kılınç), Ali Yavuz Kol

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gürkan Hervenik, Metin Güler, Yusuf Bildik, Fahrettin Bıyıklı, Mahmuthan Samet Acar, Nebi Tiryakioğlu, Onuray Köse (Dk. 62 İbrahim Çağrı Oğuz), Erdem Dikbasan (Dk. 62 Furkan Akın), Selman Sevinç (Dk. 87 Alperen Can), Berat Eyüpoğlu, Ahmet Kutluer (Dk. 45 Baha Kısacık)

SARI KARTLAR: Dk. 27 Ahmet Kutluer, Dk. 69 İbrahim Çağrı Oğuz (Darıca Gençlerbirliği)

GOL: Dk. 44 Belhanda (Penaltıdan) (Galatasaray)

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BARTUĞ ELMAZ'IN ŞANSSIZLIĞI

Galatasaray'ın genç oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın oyunun son dakikalarında maça girebilmesi için süre yetmedi.

İlk kez sarı-kırmızılı ekibin resmi maçında kadroya giren 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın uzatma bölümünde değişiklik için kenara geldi. Ancak değişiklik yapılamadan hakem maçı sonlandırdı.

Kariyerinde ilk kez A takımda maça çıkma şansı yakalayan Bartuğ, sürenin yetmemesi üzerine bunu gerçekleştiremedi.

GALATASARAY'DA FRİKİK GERGİNLİĞİ

Karşılaşmanın 69. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşun kullanılacağı esnada Belhanda ile Emre Akbaba arasında vuruşu kimin kullanacağına ilişkin gerginlik yaşandı. Etebo'nun araya girmesiyle tatlıya bağlanan gerginlik sonrası serbest vuruşu kullanan Belhanda, topu kale üst direği üzerinden dışarıya gönderdi.

Galatasaray'da frikik gerginliği! Emre Akbaba ve Belhanda...

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Galatasaray Darıca Gençlerbirliği MAÇ ÖZETİ
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