Galatasaray Darıca Gençlerbirliği MAÇ ÖZETİ

Galatasaray ile TFF 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. Tur maçları kapsamında yeşil sahada bir araya geldi. Ev sahibi ekip Galatasaray, 44. Dakikada Belhanda'yla penaltı vuruşundan kaydettiği tek gol tur atlayan taraf oldu. Maçın bitmesiyle birlikte karşılaşmayı kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler "Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maç özeti" şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maç özeti ve golleri detaylarına bu başlık altından erişebileceksiniz…

GALATASARAY DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maç özeti ile ilgili detaylar şöyle;