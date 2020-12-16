Milli futbolcu Fransa'da kalmak istemiyor! Galatasaray devrede

Milli takımdaki formasını da kaybeden Umut'un düşüncesi ise piyasası varken ocak ayında Le Havre'den ayrılmak ve bu nedenle Galatasaray'dan teklif bekliyor. Sarı-kırmızılı takım da bir süredir takipte olduğu sol bek için harekete geçebilir. (Fotomaç)