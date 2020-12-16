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Milli futbolcu 'da kalmak istemiyor! devrede

'de seri galibiyetler alarak zirve takibini sürdüren , 'nda da 'ni eledi ve yoluna devam etti. Bir yandan da ocak ayında takıma yapılacak takviyeler için çalışan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 09:05 Son Güncelleme: 16.12.2020 09:08 ABONE OL
Milli futbolcu Fransa'da kalmak istemiyor! Galatasaray devrede

'de zirve yarışının iddialı ekiplerinden , 'nda da yoluna kayıpsız devam ediyor.

Milli futbolcu Fransa'da kalmak istemiyor! Galatasaray devrede

5. turda karşılaştığı rakibi 'ni 1-0 yenerek tur atlayan sarı-kırmızılılar, yükselen form grafiğini sürdürdü.

Milli futbolcu Fransa'da kalmak istemiyor! Galatasaray devrede

Devre arası dönemini bekleyen , takıma yapacağı takviyelerle iki kulvarda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Milli futbolcu Fransa'da kalmak istemiyor! Galatasaray devrede

Ocak ayında takımı güçlendirmeye hazırlanan Aslan'da, çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken gündeme Umut Meraş ismi gelmişti.

Milli futbolcu Fransa'da kalmak istemiyor! Galatasaray devrede

Milli futbolcu, 'de bir sezon daha ikinci lig oyuncusu olarak kalmak istemiyor. Le Havre, bu sezonda15 hafta sonunda 13. sırada yer alıyor ve Ligue 1'e çıkma şansı neredeyse kalmadı.

Milli futbolcu Fransa'da kalmak istemiyor! Galatasaray devrede

Milli takımdaki formasını da kaybeden Umut'un düşüncesi ise piyasası varken ocak ayında 'den ayrılmak ve bu nedenle 'dan teklif bekliyor. Sarı-kırmızılı takım da bir süredir takipte olduğu sol bek için harekete geçebilir. (Fotomaç)

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Milli futbolcu Fransa'da kalmak istemiyor! Galatasaray devrede
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