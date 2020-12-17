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savaşı! 'den 'a çalım

Devre arası için çalışmalarını sürdüren 'de hedef golcü transferi... Sarı-lacivertliler bu doğrultuda 'ın da ilgilendiği 'yı listenin başına yazdı...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 01:48 ABONE OL
Ahmed Musa savaşı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım

savaşı... bir süredir görüştüğü Nijeryalı yıldızda dev adımlar atıp önemli bir yol katederken karşısında F.Bahçe'yi buldu.

Ahmed Musa savaşı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım

Sarı-Lacivertli yönetimin 'nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek teklif yaptığı ortaya çıktı.

Ahmed Musa savaşı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım

BONSERVİSİ ELİNDE BULUNUYOR
Nijeryalı starın bonservisinin elinde olması nedeniyle bu durumu avantaja çevirmek isteyen F.Bahçe'nin bu transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber ettiği ortaya çıktı.

Ahmed Musa savaşı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım

EROL BULUT ÖZELLİKLE İSTİYOR
Erol Bulut'un 'yı özellikle istemesi nedeniyle yönetimin şartları zorlaması bekleniyor. Bu gelişmeden haberi olan G.Saray ise yıldız oyuncu için tüm kozları oynuyor.

Ahmed Musa savaşı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım

AVRUPA KULÜPLERİ DE PEŞİNDE
28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu öne sürüldü. sol kanat dışında forvette de oynaması nedeniyle dev kulüplerin radarında bulunuyor.

Ahmed Musa savaşı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım

, kariyeri boyunca 322 maça çıkarken 88 gol 62 asist üretti. (TAKVİM)

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Ahmed Musa savaşı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım
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