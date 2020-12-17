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Galatasaray 'Timsah' avında!

döneminde geleceğe yatırım yapmak isteyen Galatasaray'da, teknik direktör 'un iki genç yıldızına kancayı taktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 01:48 ABONE OL
Galatasaray 'Timsah' avında!

Galatasaray'dan yerli avı… Sarı-kırmızılı yönetim hem devre arası hem de sezon sonu için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Galatasaray 'Timsah' avında!

Takvim'in haberine göre, 'un istikbal vaat eden genç oyuncusu ile aynı takımdan genç golcü Ali Akman transferde listenin en başında bulunuyor.

Galatasaray 'Timsah' avında!

AVRUPALILAR DA YAKIN TAKİPTE
Lig ve kupada oynanan 2 maçta 6 gol kaydeden Batuhan aynı zamanda İngiliz kulübü Leicester'ın da gündeminde yer alıyor. Ali Akman'ı ise kulüplerinden Salzburg takip ediyor.

Galatasaray 'Timsah' avında!

FATİH TERİM DE ONLARI İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü 'in de çok istediği 2 oyuncunun devre arasında bitirilmesi için çalışmalar sürüyor. Ancak bu gerçekleşmezse sezon sonu için tüm şartlar zorlanacak.

Galatasaray 'Timsah' avında!

AYTAÇ KARA VE MEHMET DE LİSTEDE
Cimbom 2 oyuncu dışında 'dan ve 'dan 'la da ilgileniyor. Mehmet'in sözleşmesi sezon sonu biterken Aytaç için kulübüyle görüşme yapılacak.

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Galatasaray 'Timsah' avında!
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