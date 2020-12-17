Galatasaray 'Timsah' avında!

FATİH TERİM DE ONLARI İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de çok istediği 2 oyuncunun devre arasında bitirilmesi için çalışmalar sürüyor. Ancak bu gerçekleşmezse sezon sonu için tüm şartlar zorlanacak.

