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'a müjdesi!

Devre arası için çalışmalarını sürdüren 'a 'dan müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılıların ocak ayında yollarını ayırmak istediği yıldız golcüye iki talip çıktı...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 01:48 ABONE OL
Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi!

Falcao'nun MLS Ligi'ne gideceği iddiaları dolaşırken 'dan sürpriz bir haber geldi. Menajerlerin, Kolombiyalı oyuncuyu dört farklı kulübe önerdiği ve bu takımlardan ikisinin ilgi gösterdiği ifade edildi.

Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi!

Falcao'ya ilgi gösteren takımların adlarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Falcao ile ses getirmek isteyen bir takımın kasasından yüklü bir miktarı çıkarmaya hazır olduğu iddia edildi.

Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi!

'dan bazı gazeteler bu takımların 'Monterrey' ve 'America' olduğunu, bazıları ise 'Cruz Azul' ya da 'Guadalajara' olabileceğini iddia etti.

Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi!

TAM 155 GÜN OLDU
Bu sezon da sakatlıklardan başını kaldıramayan 52 gündür formasından uzakta... Son olarak 24 Ekim'deki BB Erzurumspor karşısında oynayan 34 yaşındaki futbolcu, Darıca G.Birliği ile oynanan kupa maçında da kadroda yoktu. 'a transferinden bu yana 472 gün geçen Falcao, bu sürenin 155 gününü sakat olarak geçirdi ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi!

ARTIK YEDEK
Formasını Diagne'ye kaptıran Falcao, 'da yedek santrfor konumuna düştü. Karagümrük maçına yetişse bile kulübede oturacak. Eğer bu maçta da yer almazsa oynadığı maç sayısı ile oynamadığı maç sayısı (29) eşitlenecek. (Fotomaç)

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Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi!
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