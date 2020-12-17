Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi!

TAM 155 GÜN OLDU

Bu sezon da sakatlıklardan başını kaldıramayan Radamel Falcao 52 gündür formasından uzakta... Son olarak 24 Ekim'deki BB Erzurumspor karşısında oynayan 34 yaşındaki futbolcu, Darıca G.Birliği ile oynanan kupa maçında da kadroda yoktu. Galatasaray'a transferinden bu yana 472 gün geçen Falcao, bu sürenin 155 gününü sakat olarak geçirdi ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı.



