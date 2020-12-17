Ocakta Aytaç Haziranda Salih

Kiralık olan Etebo ile devre arasında yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, ocak ayında orta sahaya takviye yapmaya kararlı.Alanyaspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncusu için 1 milyon Euro talep ediyor.sarı-kırmızılı kulüp,sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyecek. 27 yaşındaki oyuncuyu devre arasında, Salih Uçan'ı sezon sonunda kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp ayrıcaDanimarka'da yetişen ve 12 maçta 1 gol-5 asiste imza atan 25 yaşındaki Gökcan'a olumlu rapor verildiği öğrenildi. Öte yandan Bursa'nın 18 yaşındaki santrforu Ali Akman da transfer listesinde.Günümüz futbolunda dirençli orta saha oyuncularının önemi giderek artıyor.Sezon başından bu yana Taylan, performansıyla futbolunu yukarı doğru tırmandırıyor. Aytaç Kara, dirençli bir oyuncu, kadroya alternatif olur. Ancak sıkıntılı bir tavrı var. Takım arkadaşları tarafından çok sevilmiyor, çünkü sürekli onlarla tartışıyor.gelirse katkısı olur. Salih Uçan, Alanya performansını, Fenerbahçe ve Roma'da sergileyemedi. Yetenekli, zeki bir oyuncu… Sürekli gelişiyor, bu performansıyla