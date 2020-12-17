Ocakta Aytaç Haziranda Salih

Kiralık olan Etebo ile devre arasında yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, ocak ayında orta sahaya takviye yapmaya kararlı. SalihUçan listenin ilk sırasına yazılsa da Alanyaspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncusu için 1 milyon Euro talep ediyor. Finansal Fair Play yüzünden aratransferde bonservis harcamakistemeyen sarı-kırmızılı kulüp, Kasımpaşa ile yol ayrımında olan AytaçKara için girişimde bulunacak.
TUZLA'DAN GÖKCAN DA LİSTEDE YER ALIYOR
Aytaç bonservisini alırsa sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyecek. 27 yaşındaki oyuncuyu devre arasında, Salih Uçan'ı sezon sonunda kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp ayrıca 1. Lig ekibi Tuzlaspor'daki performansıyladikkat çeken orta saha Gökcan Kaya'yıgündemine aldı. Danimarka'da yetişen ve 12 maçta 1 gol-5 asiste imza atan 25 yaşındaki Gökcan'a olumlu rapor verildiği öğrenildi. Öte yandan Bursa'nın 18 yaşındaki santrforu Ali Akman da transfer listesinde.
BİR GÖRÜŞ: LEVENT TÜZEMEN
KATKILARI OLUR!
Günümüz futbolunda dirençli orta saha oyuncularının önemi giderek artıyor. Melo ve Fernandogibi dirençli, kaliteli, bilgili oyuncuları görmüşGalatasaray'da Taylan bir mücevher gibiparlıyor. Sezon başından bu yana Taylan, performansıyla futbolunu yukarı doğru tırmandırıyor. Aytaç Kara, dirençli bir oyuncu, kadroya alternatif olur. Ancak sıkıntılı bir tavrı var. Takım arkadaşları tarafından çok sevilmiyor, çünkü sürekli onlarla tartışıyor. Terim'in olduğu yerde böyle davranamaz, gelirse katkısı olur. Salih Uçan, Alanya performansını, Fenerbahçe ve Roma'da sergileyemedi. Yetenekli, zeki bir oyuncu… Sürekli gelişiyor, bu performansıyla G.Saray'da rahatlıkla oynar.