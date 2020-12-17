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Ocakta Aytaç Haziranda Salih

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek için Alanyaspor 1 milyon Euro bonvervis istiyor. O yüzden öncelik devre arası Kasımpaşa’dan ’da

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 17.12.2020 ABONE OL
Ocakta Aytaç Haziranda Salih
Kiralık olan Etebo ile devre arasında yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, ocak ayında orta sahaya takviye yapmaya kararlı. Salih Uçan listenin ilk sırasına yazılsa da Alanyaspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncusu için 1 milyon Euro talep ediyor. Finansal Fair Play yüzünden ara transferde bonservis harcamak istemeyen sarı-kırmızılı kulüp, Kasımpaşa ile yol ayrımında olan Aytaç Kara için girişimde bulunacak.

TUZLA'DAN GÖKCAN DA LİSTEDE YER ALIYOR
Aytaç bonservisini alırsa sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyecek. 27 yaşındaki oyuncuyu devre arasında, Salih Uçan'ı sezon sonunda kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp ayrıca 1. Lig ekibi Tuzlaspor'daki performansıyla dikkat çeken orta saha Gökcan Kaya'yı gündemine aldı. Danimarka'da yetişen ve 12 maçta 1 gol-5 asiste imza atan 25 yaşındaki Gökcan'a olumlu rapor verildiği öğrenildi. Öte yandan Bursa'nın 18 yaşındaki santrforu Ali Akman da transfer listesinde.

BİR GÖRÜŞ: LEVENT TÜZEMEN

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Günümüz futbolunda dirençli orta saha oyuncularının önemi giderek artıyor. Melo ve Fernando gibi dirençli, kaliteli, bilgili oyuncuları görmüş Galatasaray'da Taylan bir mücevher gibi parlıyor. Sezon başından bu yana Taylan, performansıyla futbolunu yukarı doğru tırmandırıyor. Aytaç Kara, dirençli bir oyuncu, kadroya alternatif olur. Ancak sıkıntılı bir tavrı var. Takım arkadaşları tarafından çok sevilmiyor, çünkü sürekli onlarla tartışıyor. Terim'in olduğu yerde böyle davranamaz, gelirse katkısı olur. Salih Uçan, Alanya performansını, Fenerbahçe ve Roma'da sergileyemedi. Yetenekli, zeki bir oyuncu… Sürekli gelişiyor, bu performansıyla G.Saray'da rahatlıkla oynar.

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Ocakta Aytaç Haziranda Salih
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