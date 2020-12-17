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Leipzig 'yi etti

Son dakika haberleri... 1. (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, 'un genç yeteneği 'yi kadrosuna kattı.

AA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 21:32 ABONE OL
RB Leipzig Dominik Szoboszlai'yi transfer etti

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden RB Leipzig, Red Bull Salzburg'un genç yeteneği Dominik Szoboszlai'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Szoboszlai'nin bonservisi bedeli konusunda Red Bull Salzburg'la anlaşmaya varıldığı ve 20 yaşındaki Macar futbolcu ile 2025'in haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, RB Leipzig, Szoboszlai'nin bonservisi için Avusturya ekibine 20 milyon avro ödeyecek.

Avrupa'nın son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Dominik Szoboszlai, Red Bull Salzburg formasıyla 82 karşılaşmada 26 gole imza attı. Szoboszlai, 12 maçta görev aldığı Macaristan Milli Takımı'nda ise 3 kez ağları sarstı.

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RB Leipzig Dominik Szoboszlai'yi transfer etti
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