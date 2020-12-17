Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ryan Babel'e sürpriz talip

'e sürpriz talip

'ın en çok kazanan isimlerinden birisi olan için kulüp aranıyordu. Sarı-kırmızılılara müjde Fransa'dan geldi. 'nın Hollandalı futbolcunun menajeriyle transfer için bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 17.12.2020 01:48 ABONE OL
Ryan Babel'e sürpriz talip

Babel'e yakın takip… Bir süredir Hollanda kulüplerinin radarında olan tecrübeli futbolcuya bu kez Fransız kulüplerinden Marsilya'nın teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre, yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelen Marsilyalı yetkililerin Babel'in durumunu sorduğu öne sürüldü. Galatasaray Yönetimi'nin uygun bir rakam teklif edilirse Babel'i bırakması bekleniyor.

OCAK AYINDA YOLLAR AYRILABİLİR
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Babel için Marsilya devrede. Yönetim resmi teklif yapılmasını bekliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bugün BİM 18 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var? Haftanın BİM aktüel ürünler indirimleri başladı!
Çin aşısı hakkında son dakika haberi! Aşıyı olan Türk profesör antikor sonucunu paylaştı
Son dakika! Mevduat faiz oranları arttı! Faiz oranları 2020 ne kadar? İşte en yüksek faiz veren bankalar
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan SON DAKİKA yüz yüze eğitim duyurusu! Okullar ne zaman açılacak? İşte yeni genelgeden detaylar...
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Tezer açıkladı! Covid-19 geçirenlerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir
SON DAKİKA - Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mehmet Topuz'a büyük şok! Milyonlarca Lira dolandırıldı...
Son Dakika Haber: Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı? Hadise'den imalı sosyal medya paylaşımı! Sürpriz gelişme kafaları karıştırdı!
Son Dakika Haberleri | Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim genelgesi! Okullar ne zaman açılacak? Tüm tarihler...
İşte Hamza Yerlikaya'ya atılan ‘Diploması Sahte’ iftirasını çürüten belgeler!
Son dakika: Esnafa 1000 TL hibe desteği (kira yardımı) başvuru şartları nelerdir, nereden başvuru yapılır? Kira yardımı kimlere verilecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ryan Babel'e sürpriz talip
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA