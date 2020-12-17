Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yıldız isme flaş sözler! "Bu havaları devam ederse F.Bahçe'de oynayamaz"

Yıldız isme flaş sözler! "Bu havaları devam ederse F.Bahçe'de oynayamaz"

Son dakika haberleri... 'nda Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-lacivertli takımın performansını değerlendiren Fotomaç Gazetesi Yazarı Emre Bol, mücadeleyi değerlendirdiği yazısında yıldız futbolcu için flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 09:07 Son Güncelleme: 17.12.2020 09:09 ABONE OL
Yıldız isme flaş sözler! Bu havaları devam ederse F.Bahçe'de oynayamaz

Bu Pelkas kardeşimizi geldiğinden beri dikkate izliyorum. İyi performans gösterdiği maçlarda övdük, kötü oynadığında yerdik. Hatta onun gibi kaliteli bir oyuncuyu tereyağından kıl çeker gibi transfer eden yönetimi tebrik ettik.

Yıldız isme flaş sözler! Bu havaları devam ederse F.Bahçe'de oynayamaz

Forvet arkası oynaması gerektiğini zira kanatta performansının düştüğünü de hep söyledim. Ancaaak son haftalarda bakıyorum; tuhaf hallere büründü. Oyundan alındığında yaptıkları, takım arkadaşlarına, rakiplere davranışları, hakemlerle diyaloglarını hiç beğenmiyorum.

Yıldız isme flaş sözler! Bu havaları devam ederse F.Bahçe'de oynayamaz

Ayrıca artık oyununu da... Bu "havalarla" devam ederse gelecekte formasını giymesi zor görünüyor.

Yıldız isme flaş sözler! Bu havaları devam ederse F.Bahçe'de oynayamaz

Erol hocanın Altay'ın kırmızı görmesinin ardından 'u değil Pelkas'ı kenara almasını beklerdim. Ömer Faruk doğru düzgün izleyemeden elden gidecek ona yanıyorum.

Yıldız isme flaş sözler! Bu havaları devam ederse F.Bahçe'de oynayamaz

Altay'ın eksikliği bu maçta pek hissedilmedi ama karşısında ne olacak merak ediyorum.

Yıldız isme flaş sözler! Bu havaları devam ederse F.Bahçe'de oynayamaz

hala kopuk kopuk oynuyor. 10 kişi kalındığı için çok fazla eleştirmek istemiyorum ama bu oyunun şampiyonluk için yetmeyeceği aşikar. Alt lig takımıyla oynandığı için bazı şeyler gözünüze batmamış olabilir.

Yıldız isme flaş sözler! Bu havaları devam ederse F.Bahçe'de oynayamaz

Karşılaşmanın başında 3'lü savunma hattıyla başlayan Erol Bulut'un arayışta olduğunu görüyorum. Aman sakın bunu lig maçlarında yapma hocam! Büyük sıkıntı yaşarsın.

Yıldız isme flaş sözler! Bu havaları devam ederse F.Bahçe'de oynayamaz

Fenerbahçeli oyuncuların bir an evvel silkinip kendine gelmesi gerekiyor. İsteksiz halleri hayra alamet değil. Gustavo dışında işini ciddiye alan yok.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika | Yüz yüze eğitim için geri sayım sona erdi! Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB genelgesi ile yanıt buldu
SON DAKİKA | Dünyaca ünlü Nusret Gökçe 850 bin TL ile çalışacak eleman arıyor! Yalnızca iki şartı var...
Son dakika haberi... İşte 2020 Aralık sıfır otomobil fiyatları ve indirimler
SON DAKİKA | 2021 Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari ücret zammı hakkında kritik detay!
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya hakkında SON DAKİKA kararı! Mahkeme ilan etti...
Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurmuştu... İçişleri Genelgesi ile yüz yüze eğitim kararı illere gönderildi!
Yıldız Tilbe yıllar sonra açıkladı! ‘Sezen Aksu git Uzay Heparı’ya dedi…'
E devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1000 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Maskenizin kenarına bir damla damlatın! Covid’le savaşta etkili antiviral bitkiler
Son dakika haberi: 'Gizemli hastalık' corona virüs sonrası görülüyor! Uzman isim 'yanlış algı var' diyerek uyardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldız isme flaş sözler! "Bu havaları devam ederse F.Bahçe'de oynayamaz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA