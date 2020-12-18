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Karagümrük karşısında seriye devam etmek istiyor!

'in 13. haftasında , Karagümrük deplasmanına konuk olacak. ’nda oynanacak maç 19.00’da başlayacak. 6 haftadır yenilmeyen sarı-kırmızılı takım çıkışını sürdürmeyi hedefliyor...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 01:45 Son Güncelleme: 18.12.2020 02:25 ABONE OL
Galatasaray Karagümrük karşısında seriye devam etmek istiyor!

'de 13'üncü haftanın açılış karşılaşmasında , 'e konuk olacak. Bugün saat 19.00'da 'nda oynanacak maçta Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. 'da hedef hem 3 puanla zirve yarışını hem de namağlup seriyi sürdürmek. Son mağlubiyetini ligin 5'inci haftasında Alanya karşısında yaşayan sarıkırmızılı ekip, sonrasında oynadığı 6 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı

Galatasaray Karagümrük karşısında seriye devam etmek istiyor!

CİMBOM'DA 5 EKSİK
Lıgde geçen haftayı bay geçen sarıkırmızılılar, lider Aytemiz 'un 3 puan arkasında ikinci sırada bulunuyor. 'da maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan ve takımdan ayrı olarak antrenmanlarını sürdüren ve , bugün oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, koronavirüs testleri pozitif çıktığı açıklanan 3 futbolcu da Karagümrük karşısında takımdan ayrı kalacak.

Galatasaray Karagümrük karşısında seriye devam etmek istiyor!

FATİH TERİM'İN KOZU DIAGNE
'nun yokluğunda sahneye çıktı. Senegalli futbolcu şu ana kadar ligde 5 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu bu golleri ligde son 3 hafta kaydetti. Bu sezon Avrupa Ligi eleme maçlarından 2 golü de bulunan Mbaye Diagne bugün de Terim'in gol silahı olacak.

Galatasaray Karagümrük karşısında seriye devam etmek istiyor!

SON MACTA TERiM KAPTANDI
ile , ligde yaklaşık 37 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım 'de son olarak 29 Ocak 1984'te karşı karşıya geldi. , rakibini konuk ettiği müsabakadan 3-2 galip ayrılmıştı. Bu maçta Galatasaray'ın kaptanlığını yaptı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 12 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 9, kırmızı-siyahlılar ise 1 galibiyet aldı.

Galatasaray Karagümrük karşısında seriye devam etmek istiyor!

EVİNDE YENİLMEDİ
Galıbıyet isteyen G.Saray'ın işi bugün çok da kolay olmayacak. Karagümrük sahasında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi. Geçen hafta ise deplasmanda 'a 3-1 yenilmişti.

4 İSİM SINIRDA
G.Saray'da 4 isim ise ceza sınırında bulunuyor. Taylan, , Marcao ve Luyindama; bugün oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 'in 14'üncü haftasında iç sahadaki karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray Karagümrük karşısında seriye devam etmek istiyor!

KALE SAĞLAM
, 'de oynadığı 11 maçta rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 7 gol gördü. 7 gol yiyen Aslan, ile birlikte ligde en az gol yiyen iki takımdan birisi.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
OKAN
LINNES
DONK
MARCAO
SARACCHI
TAYLAN
OĞULCAN
FEGHOULI
E.AKBABA
E.KILINÇ
DIAGNE

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Galatasaray Karagümrük karşısında seriye devam etmek istiyor!
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