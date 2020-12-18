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İşte Karagümrük - maçında VAR'a takılan gol!

'in 13. haftası Karagümrük - maçıyla başladı. Ev sahibi takımın 13. dakikada ile bulduğu gol VAR'dan döndü ve geçersiz sayıldı.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 19:59 Son Güncelleme: 18.12.2020 20:12 ABONE OL
İşte Karagümrük - Galatasaray maçında VAR'a takılan gol!

Süper Lig'de 13. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray'ı ağırlayan Fatih Karagümrük'ün 12. dakikada kaydettiği gol gerçekleştirilen VAR incelemesi sonrası geçersiz sayılmıştı.

Hızlı başlayan karşılaşmanın henüz başında kullanılan köşe vuruşu sonrası Karagümrük'te Balkovec'in vuruşu sonrası sarı-kırmızılı oyunculara da çarpan top kale önünde bulunan Koray Altınay tarafından ağlara gönderildi. Karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu başta golü verirken VAR odasında bulunan hakem Zorbay Küçük ve Kerem Ersoy'un uyarısı sonrasında Koray'ın ofsayt pozisyonunda bulunduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

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İşte Karagümrük - Galatasaray maçında VAR'a takılan gol!
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