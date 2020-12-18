Karagümrük - Galatasaray maçı sonunda Marcao'ya kırmızı kart!

Süper Lig'in 13. haftası Karagümrük - Galatasaray maçı ile başladı. Sarı kırmızılı takım sahadan 2-1'lik skorla yenik ayrıldı ve yenilmezlik serisi noktalandı.

Karagümrük - Galatasaray maçında çıkan olaylar sonrası hakem sonrası 3 kırmızı kart gösterildi. İlk olarak Oğulcan Çağlayan'a yapılan faul sonrası hakeme yoğun şekilde itiraz eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 69. dakikada kırmızı kart gördü. Ev sahibi takımda ise 90+9'da Enzo Roco kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ancak sarı kırmızılı cephede hakeme itirazlar sürdü ve maçın bitiş düdüğüyle Brezilyalı stoper Marcao da kırmızı kart gördü.

Aslan'ın serisini Karagümrük bozdu! Karagümrük 2-1 Galatasaray

İŞTE MARCAO'NUN HAKEME İTİRAZ ETTİĞİ POZİSYON VE ÇIKAN KIRMIZI KART









Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır