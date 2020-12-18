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Karagümrük - maçı sonunda 'ya !

'in 13. haftası Karagümrük - maçı ile başladı. Sarı kırmızılı takım sahadan 2-1'lik skorla yenik ayrıldı ve yenilmezlik serisi noktalandı.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:39 Son Güncelleme: 18.12.2020 21:42 ABONE OL
Karagümrük - Galatasaray maçı sonunda Marcao'ya kırmızı kart!

Süper Lig'in 13. haftası Karagümrük - Galatasaray maçı ile başladı. Sarı kırmızılı takım sahadan 2-1'lik skorla yenik ayrıldı ve yenilmezlik serisi noktalandı.

Karagümrük - Galatasaray maçında çıkan olaylar sonrası hakem sonrası 3 kırmızı kart gösterildi. İlk olarak Oğulcan Çağlayan'a yapılan faul sonrası hakeme yoğun şekilde itiraz eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 69. dakikada kırmızı kart gördü. Ev sahibi takımda ise 90+9'da Enzo Roco kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ancak sarı kırmızılı cephede hakeme itirazlar sürdü ve maçın bitiş düdüğüyle Brezilyalı stoper Marcao da kırmızı kart gördü.

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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

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Karagümrük - Galatasaray maçı sonunda Marcao'ya kırmızı kart!
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