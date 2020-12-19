Fenerbahçe'de kader maçı! Rakip Gaziantep FK

Kazanmaktan başka düşüncesi olmayan Kanarya, bu önemli 90 dakikaya 6 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Valencia, Lemos, Samatta ve Perotti, Gaziantep deplasmanında yer almayacak. Karacabey Belediyespor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır ise cezası nedeni ile takımını yalnız bırakacak. Altay'ın yokluğunda elmacık kemiği kırıldıktan sonra idmanlara başlayan Harun Tekin'in eldivenleri giymesi beklenirken, teknik heyetin dün aldığı son kararla Oytun'u kaleye geçireceği öğrenildi.