Fenerbahçe'de kader maçı! Rakip Gaziantep FK

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'de kader maçı! Rakip FK

'in 13. haftasında , 6 eksikle zorlu deplasmana çıkacak. Kanarya’nın karşısında 10 maçlık yenilmezlik serisi bulunan FK olacak. Fenerbahçe ’un talebeleri kazanmak için tüm kozlarını oynayacak. İşte sarı lacivertlilerin Gaziantep 11'i...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 01:39 Son Güncelleme: 19.12.2020 02:03 ABONE OL
Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK! İşte Erol Bulut'un 11'i

İç sahada üst üste alınan 3 yenilginin ardından eleştiri oklarının hedefinde kalan , sezonun en zor sınavlarından birine çıkacak. Sarı-lacivertliler, 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ligin flaş takımlarından 'a konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK! İşte Erol Bulut'un 11'i

Kazanmaktan başka düşüncesi olmayan Kanarya, bu önemli 90 dakikaya 6 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan , , Lemos, Samatta ve Perotti, deplasmanında yer almayacak. Karacabey Belediyespor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır ise cezası nedeni ile takımını yalnız bırakacak. Altay'ın yokluğunda elmacık kemiği kırıldıktan sonra idmanlara başlayan 'in eldivenleri giymesi beklenirken, teknik heyetin dün aldığı son kararla Oytun'u kaleye geçireceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK! İşte Erol Bulut'un 11'i

2 OYUNCU SINIRDA
deplasmanına çıkacak 'de iki önemli isim kart sınırında bulunuyor. Sezonun flaş ismi ile kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına giren Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu ikili görmesi halinde sınavında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK! İşte Erol Bulut'un 11'i

OYTUN HAZIR KITA!
Ligin 13. haftasında 'nin kalesini koruması beklenen Oytun Özdoğan, kısa ve öz konuştu. Kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını söyleyen 22 yaşındaki file bekçisi, "Kendimi her zaman hazır tutuyorum. Görev verilmesi halinde tüm motivasyonumla sahadaki yerimi alacağım" dedi.

Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK! İşte Erol Bulut'un 11'i

İŞTE FENERBAHÇE'NİN GAZİANTEP 11'İ
OYTUN
SANGARE
SERDAR
TİSSERAND
CANER
GUSTAVO
OZAN
MERT
THİAM
PELKAS
CİSSE

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Fenerbahçe'de kader maçı! Rakip Gaziantep FK
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