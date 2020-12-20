Levent Tüzemen o gerçeği açıkladı! "Sahada bayılsa ne olacaktı?"

Terim sadece kendini değil Galatasaray'ı da yaktı. Çünkü Galatasaray kulübesinde Terim olmayınca genç futbolcular şaşkın bir durumda oluyor. Rakip yöneticiler ve bazı kalemşörler zaten Terim'in üzerine oynuyorlar. İddia edilen MHK üyesi Kamil Abitoğlu'nun Terim'le yaptığı telefon görüşmesinin deşifre edilmesi bile planlı olabilir. Bu olumsuzlukları bilmesine rağmen Galatasaray'ın en ihtiyaç duyduğu ortamda Terim'in sakin kalamayıp kırmızı kart görmesi akıl tutulmasıydı.