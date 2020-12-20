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o gerçeği açıkladı! "Sahada bayılsa ne olacaktı?"

, 'in 13. haftasında deplasmanda 'e 2-1 kaybetti. Mücadeleye damga vuran olay ise gören 'in hakem 'na söylediği sözler oldu. Maçın tartışılan hakemi Öğretmanoğlu ile ilgili flaş bir gerçeği ise Sabah yazarı yazdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.12.2020 09:51 Son Güncelleme: 20.12.2020 09:59 ABONE OL
Levent Tüzemen o gerçeği açıkladı! Sahada bayılsa ne olacaktı?

Fatih Terim neden çıldırdı. Gördüğü kırmızı kart için nasıl bir yorum yaparsınız?

, bu kadar kolay kart görmemeliydi. Linnes'e yapılan faul çok sertti. Terim isyanında haklıydı ama kendini kontrol etmeliydi. Terim'in çıldırmasında Arda'nın hakemin üzerine gidiş şekli etkili oldu. Yani öfkenin fitilini Arda ateşledi, Terim benzin oldu.

Levent Tüzemen o gerçeği açıkladı! Sahada bayılsa ne olacaktı?

Terim sadece kendini değil 'ı da yaktı. Çünkü Galatasaray kulübesinde Terim olmayınca genç futbolcular şaşkın bir durumda oluyor. Rakip yöneticiler ve bazı kalemşörler zaten Terim'in üzerine oynuyorlar. İddia edilen üyesi Kamil Abitoğlu'nun Terim'le yaptığı telefon görüşmesinin deşifre edilmesi bile planlı olabilir. Bu olumsuzlukları bilmesine rağmen Galatasaray'ın en ihtiyaç duyduğu ortamda Terim'in sakin kalamayıp görmesi akıl tutulmasıydı.

Levent Tüzemen o gerçeği açıkladı! Sahada bayılsa ne olacaktı?

Yönetim neden sessiz? Fatih Terim'i yalnız mı bırakıyorlar?

yönetiminin sesini yükseltecek bir durum yok. Yönetim, gelirleri arttırmak için sponsorluk anlaşmaları yapmaya devam ediyor. Yönetimin, Terim'i yalnız bıraktığını düşünmüyorum. Zaten Terim de kulübün içinde bulunduğu ekonomik şartları iyi biliyor. Devre arası yapılacak transferlere yönetim kaynak yaratmaya çalışıyor.

Levent Tüzemen o gerçeği açıkladı! Sahada bayılsa ne olacaktı?

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun bu maçta eyyam yaptığını düşünüyor musunuz?

Hakem 'nu maça atayarak tam bir skandal hata yaptı. Neden mi? 4 Aralık'ta Beşiktaş- maçında hakem Öğretmenoğlu, VAR'da görevliydi. 5 Aralık'ta yaptırdığı PCR testinde pozitif çıktı ve karantinaya alındı. Karantina süreci 6 Aralık'ta başladı. Hakemlerle ilgili 'de karantina sürecini belirleyecek bir kural yok. Eğer hakemi oyuncu gibi düşünürsek 10 gün karantinada kalacak.

Levent Tüzemen o gerçeği açıkladı! Sahada bayılsa ne olacaktı?

Kaldı ki; 42 yaşındaki Öğretmenoğlu süreci semptomlu olarak geçirdi ve 10 gün boyunca avuç avuç hap kullandı. Karantina süresi 15 Aralık'ta bitti ve testi negatif çıktı.

Levent Tüzemen o gerçeği açıkladı! Sahada bayılsa ne olacaktı?

Ancak 10 gün boyunca Öğretmenoğlu hiç idman yapmadı, performans testlerinden geçmedi. 18 Aralık'ta Karagümrük- maçına atandı. Ciğer kapasitesi, mental yapısı maçta çok kötüydü. Vermediği faullerin dışında çaldığı 33 faul Öğretmenoğlu'nun maça hakim olamadığını gösteriyor.

Levent Tüzemen o gerçeği açıkladı! Sahada bayılsa ne olacaktı?

Aslında çalınan 33 faul Öğretmenoğlu'nun nefes alma düdükleriydi. Vizyonsuz ve sorumsuz 'ye soruyorum; 10 bin lira kazanması için maç verdiğiniz sahada düşüp bayılsaydı ne olurdu? Avrupa gazetelerinin manşetlerini skandal ataması kaplardı.

Levent Tüzemen o gerçeği açıkladı! Sahada bayılsa ne olacaktı?

Galatasaray bu yenilgiyle bir krize girer mi?

'daki maçlar kağıt üzerinde avantajlı görünse de , ve Karagümrük maçlarını kaybetti. Tesadüf mü bilinmez bu iki maç öncesi röportajlarda Terim "İnşallah kazanırız" gibi güvensiz yorumlarda bulundu. 6 puan alsaydı ligde lider olurdu. Uzun bir maraton var. G.Saray'ın krize girip girmeyeceğini 'in alacağı ceza belirleyecek.

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Levent Tüzemen o gerçeği açıkladı! "Sahada bayılsa ne olacaktı?"
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