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'den o tweet'in yıl dönümünde yeni paylaşım

Teknik Direktörü , sarı-kırmızılı takıma geri döndüğünü sosyal medya hesabından attığı bir tweet ile duyurmuştu. 2017'de, 'Nerede kalmıştık?' şeklinde paylaşım yapan deneyimli hoca, o tweet'in yıl dönümünde, bir paylaşım daha yaptı.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 23:38 Son Güncelleme: 21.12.2020 23:39 ABONE OL
Fatih Terim'den o tweet'in yıl dönümünde yeni paylaşım

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, 21 Aralık 2017 akşamı, Twitter hesabından sarı-kırmızılı takımı etiketleyerek, 'Nerede kalmıştık?' şeklinde bir tweet attı ve geri döndüğünü resmen açıkladı.

Binlerce beğeni ve retweet alan bu tweet'in yıl dönümde Terim'den bir paylaşım daha geldi. Tecrübeli teknik adam bu kez, 'Ve yine biz bize kalmıştık...' ifadeleriyle yine Galatasaray'ın Twitter hesabını etiketledi.

O meşhur tweet'in 3. yıl dönümünde atılan bu tweet de kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı. Galatasaray resmi Twitter hesabı da Terim'e, "Kesinlikle Hocam" şeklinde cevap verdi.

Öte yandan bu akşam saatlerinde Terim'in PFDK'ya sevk edildiği açıklanmıştı.

İşte o paylaşımlar:

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Fatih Terim'den o tweet'in yıl dönümünde yeni paylaşım
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