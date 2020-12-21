Fatih Terim'den o tweet'in yıl dönümünde yeni paylaşım

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, 21 Aralık 2017 akşamı, Twitter hesabından sarı-kırmızılı takımı etiketleyerek, 'Nerede kalmıştık?' şeklinde bir tweet attı ve geri döndüğünü resmen açıkladı.

Binlerce beğeni ve retweet alan bu tweet'in yıl dönümde Terim'den bir paylaşım daha geldi. Tecrübeli teknik adam bu kez, 'Ve yine biz bize kalmıştık...' ifadeleriyle yine Galatasaray'ın Twitter hesabını etiketledi.

O meşhur tweet'in 3. yıl dönümünde atılan bu tweet de kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı. Galatasaray resmi Twitter hesabı da Terim'e, "Kesinlikle Hocam" şeklinde cevap verdi.

Öte yandan bu akşam saatlerinde Terim'in PFDK'ya sevk edildiği açıklanmıştı.

İşte o paylaşımlar: