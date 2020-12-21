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Son dakika: ve Marcao 'ya sevk edildi

Son dakika... , maçında gören ile yine aynı maçta karşılaşmanın ardından kırmızı kartla cezalandırılan sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı savunmacısı Marcao'nun Profesyonel 'na sevk edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 19:44 Son Güncelleme: 21.12.2020 20:00 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim ve Marcao PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilirken, deneyimli teknik adam Fatih Terim kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Terim, sportmenliğe aykırı hareketi", "hakareti" ve "tedbire uymaması" sebepleriyle PFDK'lık oldu.

Öte yandan mücadelenin ardından kırmızı kart gören Marcao da PFDK'ya sevk edildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 19.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Son dakika: Fatih Terim ve Marcao PFDK'ya sevk edildi
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