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Yalnız adam Gustavo! Taraftardan tam destek

'de kötü gidiş sürerken son maçına kaptan çıkan performansıyla ön plana çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadelesini beğendikleri Brezilyalıya sosyal medyadan destek mesajları yağdırdı.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 01:26 ABONE OL
Yalnız adam Gustavo! Taraftardan tam destek

'te sahada ayak basmadık yer barıkmayan Gustavo, tek başına çırpındı! Fener taraftarı mesajlarıyla Brezilyalı'ya sahip çıktı.

Yalnız adam Gustavo! Taraftardan tam destek

'e deplasmanda 3-1 yenilerek son 6 lig maçında 4. mağlubiyetini alan 'de, akıllarda kalan tek şey 'nun orta sahada tek başına çırpınışı biraz da Pelkas'ın katkıları oldu.

Yalnız adam Gustavo! Taraftardan tam destek

Rakip atakları ilk olarak kendisi karşılayan Gustavo, hemen hemen tüm hücum aksiyonlarında da rakip yarı alanda risk aldı ve takımı adına gol aradı.

Yalnız adam Gustavo! Taraftardan tam destek

Brezilyalı oyuncunun bu çabasını gören Sarı- Lacivertliler de Gustavo için "Yalnız asker. Tek başına savaşıyor" şeklinde mesajlar gönderdiler.

Yalnız adam Gustavo! Taraftardan tam destek

Gustavo, 'de 3-0 kaybedilen maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada takım arkadaşlarını daha ciddi ve özverili olmaya davet etmişti.

Yalnız adam Gustavo! Taraftardan tam destek

Ligin en çok top çalan oyuncusu olan Gustavo, G.Antep deplasmanında sahada ayak basmadık yer bırakmadı. (Takvim)

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Yalnız adam Gustavo! Taraftardan tam destek
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