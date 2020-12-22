Galatasaray 3-1 Göztepe (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Mücadele adeta gollerle başladı. Henüz 4. dakikada Emre Kılınç ile 1-0 öne geçen Galatasaray, Arda Turan ile 12. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Arda'nın golüne Göztepe'nin cevabı gecikmedi. 14. dakikada sahneye çıkan Soner, farkı 1'e indirdi. İlk 45 dakika 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda Cimbom farkı 2'ye çıkardı. 63. dakikada Taylan'ın pasında topla buluşan Feghouli, skoru 3-1'e getirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 26 yaparken, Göztepe ise 18 puanda kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

4. dakikada Galatasaray öne geçti. Göztepe savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde sağ çaprazdaki Diagne'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Megyeri'den döndü. Ceza sahası içinde sol çaprazdaki Emre Kılınç, gelen topa bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0

6. dakikada şık paslaşmalarla gelen Galatasaray'da top son olarak ceza sahası içinde sağ çaprazdaki Belhanda'da kaldı. Bu oyuncunun bir rakibinden sıyrıldıktan sonra ayağının dışıyla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Megyeri kornere çeldi.

9. dakikada Elabdellaoui'nin sağdan ortaladığı topu arka direkteki Arda Turan kafayla indirdi. Kaleyi cepheden gören pozisyonda vole vuran Belhanda, topu yandan auta attı.

12. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Donk'un kendi sahasından uzun mesafeli pasında savunmanın arkasına sarkan Arda Turan, ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

14. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Saracchi'nin sol kanatta kaptırdığı top son olarak Halil Akbunar'da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Soner Aydoğdu şık bir şekilde vurdu. Arka direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

23. dakikada sağ kanattan, ceza sahası ile taç çizgisi arasından kazanılan serbest vuruşu Berkan Emir kullandı. Berkan'ın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Okan, ön direkte son anda kornere tokatladı.

27. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahasından çıkardığı şutta savunmadan seken top, kaleci Okan'da kaldı.

34. dakikada Emre Kılınç'ın soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Luyindama'nın kafayla vurduğu topu kaleci Megyeri son anda soluna uzanarak çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Arda Turan'ın vuruşunda da Megyeri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR GELECEK...

49. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Dönen topla buluşan Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

63. dakikada Galatasaray, farkı bir kez daha 2'ye çıkardı. Taylan Antalyalı'nın orta sahadan savunmanın arkasına şık pasına hareketlenen Feghouli, penaltı noktası civarında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cezayirli futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

86. dakikada Halil Akbunar'ın sağdan ortasında Ndiaye'nin ön direkte kafayla vurduğu top az farkla auta çıktı.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

TERİM LOCADAN İZLEDİ



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildiği için Göztepe maçında takımın başında bulunmadı.

Terim, soyunma odasına ve yedek kulübesine giremediği için takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı. Deneyimli teknik adam mücadeleyi locada takip etti.