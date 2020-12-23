Fenerbahçe - Başakşehir maçında tartışılan pozisyon! Gustavo sarı kart gördü

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
Mahmut Tekdemir ve Nazım Sangare'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren mücadelede tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
11. dakikada Gustavo, Hasan Ali Kaldırım'a sert bir müdahale yaptı. Kaldırım acı içinde yerde kalırken, hakem Bahattin Şimşek sarı kartın başvurdu.
VAR odasından gelen çağrı üzerine pozisyonu inceleyen Şimşek, kırmızı karta gerek olmadığına hükmetti ve sarı kart kararını değiştirmedi.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)