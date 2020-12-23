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- maçında tartışılan pozisyon! Gustavo gördü

'in 14. haftasında sahasında 'i konuk etti. Mücadelenin 11. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin yıldızı Gustavo, 'a sert bir müdahalede bulundu. Brezilyalı orta sahaya gösteren , pozisyonu VAR'dan izledikten sonra kararını değiştirmedi.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 20:07 Son Güncelleme: 23.12.2020 20:08 ABONE OL
Fenerbahçe - Başakşehir maçında tartışılan pozisyon! Gustavo sarı kart gördü

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Mahmut Tekdemir ve Nazım Sangare'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren mücadelede tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

11. dakikada Gustavo, Hasan Ali Kaldırım'a sert bir müdahale yaptı. Kaldırım acı içinde yerde kalırken, hakem Bahattin Şimşek sarı kartın başvurdu.

VAR odasından gelen çağrı üzerine pozisyonu inceleyen Şimşek, kırmızı karta gerek olmadığına hükmetti ve sarı kart kararını değiştirmedi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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Fenerbahçe - Başakşehir maçında tartışılan pozisyon! Gustavo sarı kart gördü
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